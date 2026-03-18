18 марта, 18:06
3

Не химия, а обычное кухонное средство: что убирает накипь со стиральной машинки за минуты

Алена Гогунская
Основні тези
  • Для удаления накипи из стиральной машины эффективно использовать обычный уксус, запуская пустой цикл стирки при высокой температуре с добавлением уксуса и пищевой соды.
  • Регулярная очистка помогает улучшить качество стирки и избежать дорогостоящего ремонта машинки, а также рекомендуется устанавливать фильтры или умягчители воды для профилактики.

Накипь в стиральной машине - скрытая проблема, которая со временем может серьезно повлиять на работу техники. Отложения из жесткой воды накапливаются на нагревательном элементе, насосе и других внутренних деталях, что приводит к неприятному запаху, шумам во время стирки и ухудшению качества очистки одежды.

По рекомендациям Martha Stewart, профилактическую чистку следует проводить минимум раз в 1 – 3 месяца – в зависимости от жесткости воды.

Почему накипь опасна?

Хотя налет часто не видно, он постепенно вредит технике:

  • стиральная машина дольше нагревает воду;
  • увеличивается потребление электроэнергии;
  • вещи после стирки могут иметь затхлый запах;
  • возрастает риск поломки насоса или нагревательного элемента.

В некоторых случаях белый осадок можно даже заметить на барабане или уплотнителях.

Какое средство может помочь?

Вместо дорогостоящих химических средств специалисты советуют использовать обычный уксус. Именно он эффективно растворяет известковый налет и помогает очистить внутренние детали.

Что убирает накипь из стиральной машинки за минуты / Фото Africa Studio

Для машин с фронтальной загрузкой рекомендуется:

  • запустить пустой цикл стирки при температуре 90 градусов;
  • добавить два стакана уксуса в отсек для кондиционера;
  • после завершения – засыпать полстакана пищевой соды в барабан и повторить цикл.

Для моделей с вертикальной загрузкой алгоритм немного другой:

  • наполнить машинку горячей водой и добавить четыре стакана уксуса;
  • включить короткий цикл, после чего поставить на паузу на час;
  • завершить стирку и дополнительно запустить полоскание.

После процедуры на поверхностях может остаться смытый накипь. Его достаточно убрать мягкой салфеткой, а саму машинку – оставить открытой до полного высыхания. Специалисты The Spruce отмечают: регулярная очистка не только улучшает качество стирки, но и помогает избежать дорогостоящего ремонта. А для профилактики советуют установить фильтры или смягчители воды, особенно в регионах с повышенной жесткостью.

Какая модель стиральных машинок быстро ломается?

  • Ранее мы писали, что стиральные машины Electrolux ломаются быстрее всего. По данным исследований и отзывов пользователей, первые серьезные поломки у этих машинок обычно возникают уже через 6,3 года активного использования.
  • Это означает, что владельцы могут сталкиваться с проблемами, вроде неисправности насоса, нагревательного элемента или электроники, даже в относительно новых приборах. В то же время, модели Miele продемонстрировали лучшие результаты по надежности.
  • Первое появление неисправностей в этих машинках наблюдается лишь через 9,4 года, то есть почти на три года позже, чем у Electrolux. Такая разница свидетельствует о высоком качестве сборки, надежность деталей и более долгий срок службы техники, что делает Miele привлекательным выбором для тех, кто планирует использовать стиральную машину много лет.