Не химия, а обычное кухонное средство: что убирает накипь со стиральной машинки за минуты

Накипь в стиральной машине - скрытая проблема, которая со временем может серьезно повлиять на работу техники. Отложения из жесткой воды накапливаются на нагревательном элементе, насосе и других внутренних деталях, что приводит к неприятному запаху, шумам во время стирки и ухудшению качества очистки одежды.

По рекомендациям Martha Stewart, профилактическую чистку следует проводить минимум раз в 1 – 3 месяца – в зависимости от жесткости воды.

Почему накипь опасна?

Хотя налет часто не видно, он постепенно вредит технике:

стиральная машина дольше нагревает воду;

увеличивается потребление электроэнергии;

вещи после стирки могут иметь затхлый запах;

возрастает риск поломки насоса или нагревательного элемента.

В некоторых случаях белый осадок можно даже заметить на барабане или уплотнителях.

Какое средство может помочь?

Вместо дорогостоящих химических средств специалисты советуют использовать обычный уксус. Именно он эффективно растворяет известковый налет и помогает очистить внутренние детали.

Для машин с фронтальной загрузкой рекомендуется:

запустить пустой цикл стирки при температуре 90 градусов;

добавить два стакана уксуса в отсек для кондиционера;

после завершения – засыпать полстакана пищевой соды в барабан и повторить цикл.

Для моделей с вертикальной загрузкой алгоритм немного другой:

наполнить машинку горячей водой и добавить четыре стакана уксуса;

включить короткий цикл, после чего поставить на паузу на час;

завершить стирку и дополнительно запустить полоскание.

После процедуры на поверхностях может остаться смытый накипь. Его достаточно убрать мягкой салфеткой, а саму машинку – оставить открытой до полного высыхания. Специалисты The Spruce отмечают: регулярная очистка не только улучшает качество стирки, но и помогает избежать дорогостоящего ремонта. А для профилактики советуют установить фильтры или смягчители воды, особенно в регионах с повышенной жесткостью.

