Укр Рус
Дом Уютный дом Как правильно выбрать бойлер, чтобы не переплачивать годами: интересный лайфхак
26 ноября, 22:02
2

Как правильно выбрать бойлер, чтобы не переплачивать годами: интересный лайфхак

Алена Гогунская
Основні тези
  • Для выбора бойлера важно рассчитать объем и мощность в зависимости от количества жильцов и привычек пользования горячей водой.
  • Специалисты рекомендуют учитывать количество точек водозабора, скорость нагрева, мощность, а также избегать выбора чрезмерного объема, чтобы не переплачивать за электроэнергию.

Если вы планируете купить бойлер для квартиры или дома – важно не просто выбирать "на глаз", а рассчитать объем и мощность в зависимости от количества жильцов и привычек пользования горячей водой. Это поможет обеспечить комфорт и избежать переплат за слишком большой нагреватель.

Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Energy Saving Trust.

Смотрите также Проверьте немедленно: из-за этой мелочи дома холодно даже с отоплением

Как рассчитать, какой бойлер взять домой?

Сначала надо определить, сколько литров воды нужно:

  • для 1 – 2 человек обычно хватает бойлера на 50 литров,
  • семья из 3 – 4 человек нуждается примерно в 80 – 100 литров,
  • если в семье 5 и более людей, или используют воду очень активно (душ, стирка, посудомойка), стоит рассматривать бойлеры на 120 – 150+ литров.

Специалисты Which также обращают внимание, что не только объем имеет значение – важно учесть количество точек водозабора (душ, кухня, стиральная машина и т.д.), привычки пользования (душ или ванна, одновременное использование), а также скорость нагрева и мощность бойлера.


Как рассчитать, какой бойлер взять домой / Фото Unsplash

Как правильно оценить свои потребности?

Правильный выбор бойлера начинается с честной оценки того, сколько горячей воды ваша семья реально использует ежедневно. Многие люди ошибочно берут нагреватели "с запасом", считая, что большой бак – это всегда хорошо. На самом же деле чрезмерный объем не только занимает больше места, но и заставляет бойлер постоянно тратить больше электроэнергии на поддержание температуры, даже когда водой никто не пользуется.

Какие признаки того, что бойлер скоро сломается?

  • Ранее мы писали, что средние сроки службы бойлера составляют до 12 лет. Уменьшение количества горячей воды и рост счетов за электроэнергию могут свидетельствовать о необходимости замены устройства.
  • Если бойлер часто ломается или встречаются проблемы, описанные ниже, то стоит задуматься над покупкой нового водонагревателя.