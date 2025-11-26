Как правильно выбрать бойлер, чтобы не переплачивать годами: интересный лайфхак

Если вы планируете купить бойлер для квартиры или дома – важно не просто выбирать "на глаз", а рассчитать объем и мощность в зависимости от количества жильцов и привычек пользования горячей водой. Это поможет обеспечить комфорт и избежать переплат за слишком большой нагреватель.

Как рассчитать, какой бойлер взять домой?

Сначала надо определить, сколько литров воды нужно:

для 1 – 2 человек обычно хватает бойлера на 50 литров,

семья из 3 – 4 человек нуждается примерно в 80 – 100 литров,

если в семье 5 и более людей, или используют воду очень активно (душ, стирка, посудомойка), стоит рассматривать бойлеры на 120 – 150+ литров.

Специалисты Which также обращают внимание, что не только объем имеет значение – важно учесть количество точек водозабора (душ, кухня, стиральная машина и т.д.), привычки пользования (душ или ванна, одновременное использование), а также скорость нагрева и мощность бойлера.



Как правильно оценить свои потребности?

Правильный выбор бойлера начинается с честной оценки того, сколько горячей воды ваша семья реально использует ежедневно. Многие люди ошибочно берут нагреватели "с запасом", считая, что большой бак – это всегда хорошо. На самом же деле чрезмерный объем не только занимает больше места, но и заставляет бойлер постоянно тратить больше электроэнергии на поддержание температуры, даже когда водой никто не пользуется.

