Як правильно обрати бойлер, щоб не переплачувати роками: цікавий лайфхак

Якщо ви плануєте купити бойлер для квартири чи будинку – важливо не просто обирати "на око", а розрахувати об'єм і потужність залежно від кількості мешканців і звичок користування гарячою водою. Це допоможе забезпечити комфорт і уникнути переплат за надто великий нагрівач.

Як розрахувати, який бойлер взяти додому?

Спершу треба визначити, скільки літрів води потрібно:

для 1 – 2 людей зазвичай вистачає бойлера на 50 літрів,

сім'я з 3 – 4 людей потребує приблизно 80 – 100 літрів,

якщо в родині 5 і більше людей, або використовують воду дуже активно (душ, прання, посудомийка), варто розглядати бойлери на 120 – 150+ літрів.

Фахівці Which також звертають увагу, що не лише об'єм має значення – важливо врахувати кількість точок водозабору (душ, кухня, пральна машина тощо), звички користування (душ або ванна, одночасне використання), а також швидкість нагрівання і потужність бойлера.



Як правильно оцінити свої потреби?

Правильний вибір бойлера починається з чесної оцінки того, скільки гарячої води ваша сім'я реально використовує щодня. Багато людей помилково беруть нагрівачі "із запасом", вважаючи, що великий бак – це завжди добре. Насправді ж надмірний об'єм не тільки займає більше місця, а й змушує бойлер постійно витрачати більше електроенергії на підтримання температури, навіть коли водою ніхто не користується.

