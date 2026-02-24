Какой цвет кухни может подавлять аппетит: объяснение экспертов
- Синий цвет на кухне может подавлять аппетит, поскольку ассоциируется с непригодностью пищи.
- Дизайнеры рекомендуют использовать теплые цвета, такие как оранжевый, желтый и красный, которые стимулируют аппетит и создают уют.
Обустраивая кухню, большинство людей сосредотачивается на технике, мебели и планировке пространства. Однако не менее важную роль играет цвет стен и фасадов. Именно оттенки, которые нас окружают ежедневно, влияют на настроение, самочувствие и даже аппетит.
Как пишет издание Verywell Mind, неправильно выбранная палитра может сделать кухню не только менее уютной, но и буквально "отбить" желание есть.
Какое значение имеет психология цвета?
Специалисты по интерьеру учитывают принципы психологии цвета и хромотерапии – науки о влиянии оттенков на эмоциональное состояние человека.
- Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) ассоциируются с энергией и активностью.
- А холодные (синий, голубой) создают ощущение спокойствия и прохлады.
Для кухни, где важна живость, динамика и приятная атмосфера для общения, это имеет решающее значение.
Какой цвет может подавлять аппетит?
Особую осторожность дизайнеры советуют проявлять с синим цветом. Несмотря на то, что он символизирует гармонию и интеллект, в кухонном пространстве синие оттенки могут сыграть против хозяев. Исследование Research Gate показывают: синий способен бессознательно подавлять аппетит.
Причина – в биологии и эволюции. В природе синяя еда встречается крайне редко. Большинство продуктов имеют теплые или нейтральные оттенки. Синий же часто ассоциируется с непригодностью пищи или испорченными продуктами. Именно поэтому даже синяя тарелка может сделать блюдо менее аппетитным.
Синий цвет способен бессознательно подавлять аппетит / Фото Pinterest
Почему это еще и опасно?
Кроме влияния на аппетит, избыток синего может снижать активность и концентрацию. Если для спальни или кабинета – это плюс, то на кухне, где нужно быстро реагировать, работать с горячими поверхностями и острыми предметами, чрезмерная "прохлада" может создать излишнюю вялость.
Какие цвета выбрать взамен?
Дизайнеры советуют обратить внимание на теплые оттенки:
- Оранжевый – создает ощущение уюта и стимулирует общение.
- Желтый – добавляет света и повышает настроение.
- Красный – уместен как акцент, ведь активно стимулирует аппетит.
Также универсальным решением остаются нейтральные тона – белый, бежевый, светло-серый. Они создают чистый фон и легко сочетаются с яркими деталями.
В какие цвета покрасить кухню?
В 2026 году теплые нейтральные оттенки, такие как кремовые тона и насыщенные коричневые, придут на замену белой кухни. В то же время белый и светлый дуб уходят в прошлое. Популярными становятся глубокие драматические цвета и "грязные" пастели, что придают кухне элегантности и насыщенного вида.