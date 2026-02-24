Какой цвет кухни может подавлять аппетит: объяснение экспертов

Обустраивая кухню, большинство людей сосредотачивается на технике, мебели и планировке пространства. Однако не менее важную роль играет цвет стен и фасадов. Именно оттенки, которые нас окружают ежедневно, влияют на настроение, самочувствие и даже аппетит.

Как пишет издание Verywell Mind, неправильно выбранная палитра может сделать кухню не только менее уютной, но и буквально "отбить" желание есть.

Смотрите также Почему ремонт выходит вдвое дороже: 6 скрытых ошибок

Какое значение имеет психология цвета?

Специалисты по интерьеру учитывают принципы психологии цвета и хромотерапии – науки о влиянии оттенков на эмоциональное состояние человека.

Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) ассоциируются с энергией и активностью.

А холодные (синий, голубой) создают ощущение спокойствия и прохлады.

Для кухни, где важна живость, динамика и приятная атмосфера для общения, это имеет решающее значение.

Какой цвет может подавлять аппетит?

Особую осторожность дизайнеры советуют проявлять с синим цветом. Несмотря на то, что он символизирует гармонию и интеллект, в кухонном пространстве синие оттенки могут сыграть против хозяев. Исследование Research Gate показывают: синий способен бессознательно подавлять аппетит.

Причина – в биологии и эволюции. В природе синяя еда встречается крайне редко. Большинство продуктов имеют теплые или нейтральные оттенки. Синий же часто ассоциируется с непригодностью пищи или испорченными продуктами. Именно поэтому даже синяя тарелка может сделать блюдо менее аппетитным.



Синий цвет способен бессознательно подавлять аппетит / Фото Pinterest

Почему это еще и опасно?

Кроме влияния на аппетит, избыток синего может снижать активность и концентрацию. Если для спальни или кабинета – это плюс, то на кухне, где нужно быстро реагировать, работать с горячими поверхностями и острыми предметами, чрезмерная "прохлада" может создать излишнюю вялость.

Какие цвета выбрать взамен?

Дизайнеры советуют обратить внимание на теплые оттенки:

Оранжевый – создает ощущение уюта и стимулирует общение.

Желтый – добавляет света и повышает настроение.

Красный – уместен как акцент, ведь активно стимулирует аппетит.

Также универсальным решением остаются нейтральные тона – белый, бежевый, светло-серый. Они создают чистый фон и легко сочетаются с яркими деталями.

В какие цвета покрасить кухню?

В 2026 году теплые нейтральные оттенки, такие как кремовые тона и насыщенные коричневые, придут на замену белой кухни. В то же время белый и светлый дуб уходят в прошлое. Популярными становятся глубокие драматические цвета и "грязные" пастели, что придают кухне элегантности и насыщенного вида.