Никогда так не делайте: какой цвет ограждения отпугнет даже соседей

Весна традиционно считается лучшим периодом для продажи недвижимости, однако даже мелкие детали могут существенно повлиять на впечатление от дома. Эксперты отмечают: внешний вид участка – один из ключевых факторов, который формирует первое впечатление у потенциальных покупателей.

По данным Country Living, одним из недооцененных элементов является забор. Неудачно подобранный цвет забора способен испортить общую картину и даже снизить интерес к объекту.

Смотрите также Как проверить, что ваш холодильник работает как следует: простой трюк

Какие цвета лучше не выбирать?

Специалисты советуют избегать слишком ярких и нестандартных оттенков. В частности:

неоновые и пестрые цвета – привлекают много внимания и могут выглядеть неуместно;

насыщенный красный – создает ощущение агрессивности и нарушает атмосферу уюта;

белый – хоть и выглядит опрятно сначала, но быстро пачкается и теряет вид.

Такие решения могут оттолкнуть покупателей, которые ищут универсальное и гармоничное пространство без необходимости немедленного ремонта.

Что выбрать взамен?

Зато дизайнеры советуют обратить внимание на сдержанные и естественные оттенки, которые выглядят актуально и не надоедают со временем. К таким относятся:

серый – универсальный вариант, который подходит как к современным, так и к классическим домам;

оливковый – мягкий природный цвет, гармонично сочетающийся с зеленью участка;

приглушенный зеленый – создает ощущение спокойствия и хорошо "сливается" с окружающей средой.

Такие оттенки не перегружают пространство и выглядят более дорогими и продуманными. Они подчеркивают архитектуру дома, а не отвлекают от нее, что особенно важно при продаже недвижимости. Кроме того, нейтральные цвета легче комбинируются с другими элементами - фасадом, садом, дорожками или мебелью на участке.



Какие цвета для забора выбрать

Это позволяет создать целостную и гармоничную картину без резких контрастов. Еще одно преимущество – практичность. На таких оттенках менее заметны пыль, грязь и следы от осадков, поэтому ограждение дольше сохраняет опрятный вид без частого обновления.

Как обновить забор без замены?

Как пишет AOL, если ограждение потеряло вид, его не обязательно менять полностью. Достаточно:

очистить поверхность от старого покрытия,

обработать древесину защитными средствами,

обновить краску или морилку.

Специалисты рекомендуют повторять такую обработку раз в 2 – 3 года, чтобы защитить материал от влаги и солнца и сохранить аккуратный вид.

Ранее мы писали, что если вы хотите сделать двор более приватным и одновременно улучшить внешний вид своего участка, эксперты рекомендуют выбрать каменные ограждения. Они сочетают прочность, эстетику и функциональность, однако имеют высокую цену и сложность монтажа.