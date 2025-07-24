Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, такой забор изготавливают из камня, кирпича или бетонных блоков, которые скрепляют раствором. Он выглядит солидно, служит долго, но в то же время требует тщательного планирования. Стоит ли решаться на такое решение, рассказываем далее.

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Что следует знать перед установкой каменного забора

Строительство кирпичного или каменного забора – сложный процесс, который требует базовых знаний по кладке. Если вы планируете сделать это самостоятельно, важно учитывать:

необходимость соблюдения строительных норм,

опасность работы с тяжелыми материалами,

необходимость дополнительных опор, если высота ограждения превышает 2 метра.

Часто целесообразнее обратиться к профессиональному каменщику, чтобы гарантировать безопасную и долговечную установку.

Преимущества каменного забора

Прочность и долговечность. Кирпич и камень не гниют, не боятся вредителей и способны служить сотни лет.

Защита от шума и посторонних взглядов. Такое ограждение значительно лучше снижает уровень внешних звуков, чем деревянное или сетчатое.

Эстетика. Кирпичный забор выглядит респектабельно и особенно хорошо подходит к домам в классическом стиле.

Увеличение стоимости недвижимости. Прочное ограждение может стать преимуществом для потенциальных покупателей.

Возможность комбинировать с деревом или металлом для создания стильного дизайна.

Каменные заборы могут стать выгодной инвестицией / Фото Freepik

Недостатки кирпичного или каменного забора

Высокая стоимость. За квадратный метр каменного забора можно заплатить от нескольких тысяч гривен до десятков тысяч, в зависимости от материала.

Необходимость регулярного ухода. Смещение почвы может вызвать трещины. Нужно ежегодно проверять состояние кладки.

Массивный вид. Для некоторых владельцев кирпичная или каменная ограда может казаться слишком промышленной.

Сравнение с другими материалами

Каменные ограждения сочетают прочность, эстетику и функциональность, но имеют высокую цену и сложность монтажа.

Если такая инвестиция пока вызывает вопросы, можно рассмотреть другие решения.

Так, деревянные заборы стоят дешевле, легко устанавливаются, но не такие долговечные и требуют покраски.

В то же время сетчатые ограждения – это бюджетный вариант, однако он не обеспечивает ни конфиденциальности, ни шумоизоляции.

К слову, другим альтернативным вариантом может стать зеленая изгородь, что гарантирует приватность не хуже.