Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, такой забор действительно может быть трудно покрасить, однако это не является невозможным. Какими хитростями можно воспользоваться, чтобы облегчить работу, рассказываем дальше.

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Подготовка к покраске

Перед тем как начать покраску, важно правильно подготовить поверхность забора:

Для виниловых ограждений: очистите их влажной тканью и хорошо высушите.

Для деревянных заборов: убедитесь, что нет гвоздей или шурупов, которые торчат, а отверстия заполните шпаклевкой для дерева. Кроме того, старую краску следует отшлифовать наждачной бумагой средней зернистости. Перед покраской древесина должна быть покрыта специальной грунтовкой.

Как быстро покрасить забор: смотрите видео

Хак для покраски забора из перекрывающихся досок

Покраска забора с перекрывающимися досками,, может вызвать трудности, ведь важно равномерно покрыть все участки. Для этого вам понадобятся угловая щетка, минивалик, краска и лоток для краски.

Чтобы тщательно нанести краску в промежутки между досками, используйте угловую щетку. Это позволит покрыть труднодоступные места.

После этого возьмите минивалик и покрасьте основную часть забора, равномерно распределяя краску.

Благодаря предварительному нанесению краски под доски щеткой, ваш забор будет выглядеть идеально равномерно окрашенным.

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