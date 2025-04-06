Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, такий паркан дійсно може бути важко пофарбувати, однак це не є неможливим. Якими хитрощами можна скористатися, аби полегшити роботу, розповідаємо далі.

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Підготовка до фарбування

Перед тим як розпочати фарбування, важливо правильно підготувати поверхню паркану:

Для вінілових огорож: очистьте їх вологою тканиною та добре висушіть.

Для дерев’яних парканів: переконайтеся, що немає цвяхів чи шурупів, які стирчать, а отвори заповніть шпаклівкою для дерева. Крім того, стару фарбу слід відшліфувати наждачним папером середньої зернистості. Перед фарбуванням деревина має бути покрита спеціальною ґрунтовкою.

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Хак для фарбування паркану з дощок, що перекриваються

Фарбування паркану з дошками, що перекриваються, може викликати труднощі, адже важливо рівномірно покрити всі ділянки. Для цього вам знадобляться кутова щітка, мінівалик, фарба та лоток для фарби.

Щоб ретельно нанести фарбу в проміжки між дошками, використовуйте кутову щітку. Це дозволить покрити важкодоступні місця.

Після цього візьміть мінівалик і пофарбуйте основну частину паркану, рівномірно розподіляючи фарбу.

Завдяки попередньому нанесенню фарби під дошки щіткою, ваш паркан буде виглядати ідеально рівномірно пофарбованим.

До речі, якщо наразі ви не готові наважитись на фарбування своєї огорожі, є три ідеї для стильного оформлення дерев'яного паркану.