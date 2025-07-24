Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, такий паркан виготовляють із каменю, цегли або бетонних блоків, які скріплюють розчином. Він виглядає солідно, служить довго, але водночас потребує ретельного планування. Чи варто наважуватись на таке рішення, розповідаємо далі.

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Що слід знати перед встановленням мурованого паркану

Будівництво цегляного або кам’яного паркану – складний процес, який потребує базових знань з мулярства. Якщо ви плануєте зробити це самостійно, важливо враховувати:

необхідність дотримання будівельних норм,

небезпеку роботи з важкими матеріалами,

необхідність додаткових опор, якщо висота огорожі перевищує 2 метри.

Часто доцільніше звернутися до професійного муляра, щоб гарантувати безпечне та довговічне встановлення.

Переваги мурованого паркану

Міцність і довговічність. Цегла і камінь не гниють, не бояться шкідників і здатні служити сотні років.

Захист від шуму та сторонніх поглядів. Така огорожа значно краще знижує рівень зовнішніх звуків, ніж дерев’яна чи сітчаста.

Естетика. Цегляна огорожа виглядає респектабельно й особливо добре пасує до будинків у класичному стилі.

Збільшення вартості нерухомості. Міцна огорожа може стати перевагою для потенційних покупців.

Можливість комбінувати з деревом або металом для створення стильного дизайну.

Муровані паркани можуть стати вигідною інвестицією / Фото Freepik

Недоліки цегляної або кам’яної огорожі

Висока вартість. За квадратний метр мурованої огорожі можна заплатити від кількох тисяч гривень до десятків тисяч, залежно від матеріалу.

Необхідність регулярного догляду. Зміщення ґрунту може спричинити тріщини. Потрібно щорічно перевіряти стан кладки.

Масивний вигляд. Для деяких власників цегляна або кам’яна огорожа може здаватися занадто промисловою.

Порівняння з іншими матеріалами

Муровані огорожі поєднують міцність, естетику та функціональність, але мають високу ціну та складність монтажу.

Якщо така інвестиція наразі викликає питання, можна розглянути інші рішення.

Так, дерев’яні паркани коштують дешевше, легко встановлюються, але не такі довговічні й потребують фарбування.

Водночас сітчасті огорожі – це бюджетний варіант, проте він не забезпечує ні конфіденційності, ні шумоізоляції.

До слова, іншим альтернативним варіантом може стати зелена огорожа, що гарантує приватність не гірше.