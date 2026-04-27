За даними Country Living, одним із недооцінених елементів є огорожа. Невдало підібраний колір паркану здатен зіпсувати загальну картину та навіть знизити інтерес до об'єкта.

Які кольори краще не обирати?

Фахівці радять уникати занадто яскравих і нестандартних відтінків. Зокрема:

неонові та строкаті кольори – привертають забагато уваги і можуть виглядати недоречно;

насичений червоний – створює відчуття агресивності та порушує атмосферу затишку;

білий – хоч і виглядає охайно спочатку, але швидко брудниться та втрачає вигляд.

Такі рішення можуть відштовхнути покупців, які шукають універсальний і гармонійний простір без необхідності негайного ремонту.

Що обрати натомість?

Натомість дизайнери радять звернути увагу на стримані та природні відтінки, які виглядають актуально і не набридають з часом. До таких належать:

сірий – універсальний варіант, який пасує як до сучасних, так і до класичних будинків;

оливковий – м'який природний колір, що гармонійно поєднується із зеленню ділянки;

приглушений зелений – створює відчуття спокою і добре "зливається" з навколишнім середовищем.

Такі відтінки не перевантажують простір і виглядають більш дорогими та продуманими. Вони підкреслюють архітектуру будинку, а не відволікають від неї, що особливо важливо під час продажу нерухомості. Крім того, нейтральні кольори легше комбінуються з іншими елементами — фасадом, садом, доріжками чи меблями на ділянці.



Які кольори для паркану обрати / Фото Pexels

Це дозволяє створити цілісну й гармонійну картину без різких контрастів. Ще одна перевага – практичність. На таких відтінках менш помітні пил, бруд і сліди від опадів, тому огорожа довше зберігає охайний вигляд без частого оновлення.

Як оновити паркан без заміни?

Як пише AOL, якщо огорожа втратила вигляд, її не обов'язково змінювати повністю. Достатньо:

очистити поверхню від старого покриття,

обробити деревину захисними засобами,

оновити фарбу або морилку.

Фахівці рекомендують повторювати таку обробку раз на 2 – 3 роки, щоб захистити матеріал від вологи та сонця і зберегти акуратний вигляд.

Раніше ми писали, що якщо ви хочете зробити подвір'я більш приватним і водночас покращити зовнішній вигляд своєї ділянки, експерти рекомендують обрати муровані огорожі. Вони поєднують міцність, естетику та функціональність, однак мають високу ціну та складність монтажу.