За даними Country Living, одним із недооцінених елементів є огорожа. Невдало підібраний колір паркану здатен зіпсувати загальну картину та навіть знизити інтерес до об'єкта.
Які кольори краще не обирати?
Фахівці радять уникати занадто яскравих і нестандартних відтінків. Зокрема:
- неонові та строкаті кольори – привертають забагато уваги і можуть виглядати недоречно;
- насичений червоний – створює відчуття агресивності та порушує атмосферу затишку;
- білий – хоч і виглядає охайно спочатку, але швидко брудниться та втрачає вигляд.
Такі рішення можуть відштовхнути покупців, які шукають універсальний і гармонійний простір без необхідності негайного ремонту.
Що обрати натомість?
Натомість дизайнери радять звернути увагу на стримані та природні відтінки, які виглядають актуально і не набридають з часом. До таких належать:
- сірий – універсальний варіант, який пасує як до сучасних, так і до класичних будинків;
- оливковий – м'який природний колір, що гармонійно поєднується із зеленню ділянки;
- приглушений зелений – створює відчуття спокою і добре "зливається" з навколишнім середовищем.
Такі відтінки не перевантажують простір і виглядають більш дорогими та продуманими. Вони підкреслюють архітектуру будинку, а не відволікають від неї, що особливо важливо під час продажу нерухомості. Крім того, нейтральні кольори легше комбінуються з іншими елементами — фасадом, садом, доріжками чи меблями на ділянці.
Які кольори для паркану обрати / Фото Pexels
Це дозволяє створити цілісну й гармонійну картину без різких контрастів. Ще одна перевага – практичність. На таких відтінках менш помітні пил, бруд і сліди від опадів, тому огорожа довше зберігає охайний вигляд без частого оновлення.
Як оновити паркан без заміни?
Як пише AOL, якщо огорожа втратила вигляд, її не обов'язково змінювати повністю. Достатньо:
- очистити поверхню від старого покриття,
- обробити деревину захисними засобами,
- оновити фарбу або морилку.
Фахівці рекомендують повторювати таку обробку раз на 2 – 3 роки, щоб захистити матеріал від вологи та сонця і зберегти акуратний вигляд.
