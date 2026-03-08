Прощай, сливочный: какой цвет станет трендом весны –лета 2026 года
- Лимонный желтый прогнозируется как главный цвет весны и лета 2026 года, символизируя свежесть и энергию.
- Среди оттенков, возвращающихся в интерьеры, называют авокадо-зеленый, сиреневый, терракотовый и шоколадно-коричневый.
Мягкий сливочный оттенок, который несколько сезонов подряд доминировал в моде и интерьерах, постепенно отходит на второй план. Дизайнеры и тренд-эксперты прогнозируют, что главным цветом весны и лета 2026 года станет лимонный желтый – яркий, энергичный и очень "солнечный" оттенок.
Как пишет Homes and Gardens, этот цвет уже активно появляется на подиумах и в новых коллекциях брендов, а также в дизайне интерьеров.
Смотрите также Эти комнаты "убивают" обои: дизайнеры назвали худшие места в доме
Почему стоит выбрать именно этот цвет для интерьера?
Лимонный желтый считается одним из самых оптимистичных оттенков сезона, который символизирует свежесть, энергию и хорошее настроение. По словам модных аналитиков, яркий lemon yellow появлялся в коллекциях таких брендов, как Miu Miu, Balenciaga и Loewe, где его использовали как для акцентных деталей, так и для полноценных образов.
Специалисты объясняют популярность цвета просто: после нескольких лет доминирования сдержанных нейтральных оттенков дизайнеры стремятся добавить больше эмоций и яркости. Именно поэтому новый сезон характеризуется смелой палитрой и насыщенными цветами.
Интересно! Как пишет VOGUE, главным цветом года 2026 по версии Pantone стал мягкий, воздушный оттенок белого под названием PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – "Облачная танцовщица". Это первый случай, когда Pantone выбирает именно белый тон как цвет года, символизирующий спокойствие, ясность, внутренний баланс и новое начало в мире.
Лимонный желтый называют "цветом-антидепрессантом", ведь он ассоциируется с солнцем, летом и теплом. Эксперты отмечают, что лимонный желтый хорошо работает в интерьере. Например, его используют в:
- текстиле,
- декоративных подушках,
- посуде,
- элементах декора,
Все для того, чтобы добавить пространству свежести и света.
Почему сливочный оттенок уступает?
Сливочные и кремовые цвета долгое время оставались главными в минималистичных интерьерах и так называемой эстетике "тихой роскоши". Однако эксперты отмечают, что тренды меняются – люди все чаще ищут более жизнерадостные и эмоциональные оттенки.
Какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году?
- Среди оттенков, которые активно возвращаются в интерьеры, дизайнеры называют авокадо-зеленый, сиреневый, терракотовый, магнолию и шоколадно-коричневый. Каждый из них имеет собственную атмосферу и по-новому интерпретируется в современном дизайне.
- Вместе с возвращением ретро-цветов в дизайне интерьеров возрождаются и некоторые декоративные элементы. В частности, на кухнях снова набирают популярность занавески на окнах.
- Современные интерьеры все чаще дополняют римские шторы, рулонные модели, кафе-фиранки, легкий тюль или панельные шторы. Они не только добавляют кухне уюта, но и выполняют практическую функцию - рассеивают свет, обеспечивают приватность и помогают сохранять тепло.