Прощай, сливочный: какой цвет станет трендом весны –лета 2026 года

Мягкий сливочный оттенок, который несколько сезонов подряд доминировал в моде и интерьерах, постепенно отходит на второй план. Дизайнеры и тренд-эксперты прогнозируют, что главным цветом весны и лета 2026 года станет лимонный желтый – яркий, энергичный и очень "солнечный" оттенок.

Как пишет Homes and Gardens, этот цвет уже активно появляется на подиумах и в новых коллекциях брендов, а также в дизайне интерьеров.

Смотрите также Эти комнаты "убивают" обои: дизайнеры назвали худшие места в доме

Почему стоит выбрать именно этот цвет для интерьера?

Лимонный желтый считается одним из самых оптимистичных оттенков сезона, который символизирует свежесть, энергию и хорошее настроение. По словам модных аналитиков, яркий lemon yellow появлялся в коллекциях таких брендов, как Miu Miu, Balenciaga и Loewe, где его использовали как для акцентных деталей, так и для полноценных образов.

Специалисты объясняют популярность цвета просто: после нескольких лет доминирования сдержанных нейтральных оттенков дизайнеры стремятся добавить больше эмоций и яркости. Именно поэтому новый сезон характеризуется смелой палитрой и насыщенными цветами.

Интересно! Как пишет VOGUE, главным цветом года 2026 по версии Pantone стал мягкий, воздушный оттенок белого под названием PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – "Облачная танцовщица". Это первый случай, когда Pantone выбирает именно белый тон как цвет года, символизирующий спокойствие, ясность, внутренний баланс и новое начало в мире.

Лимонный желтый называют "цветом-антидепрессантом", ведь он ассоциируется с солнцем, летом и теплом. Эксперты отмечают, что лимонный желтый хорошо работает в интерьере. Например, его используют в:

текстиле,

декоративных подушках,

посуде,

элементах декора,

Все для того, чтобы добавить пространству свежести и света.

Лимонный цвет добавляет яркости интерьеру / Фото Pinterest

Почему сливочный оттенок уступает?

Сливочные и кремовые цвета долгое время оставались главными в минималистичных интерьерах и так называемой эстетике "тихой роскоши". Однако эксперты отмечают, что тренды меняются – люди все чаще ищут более жизнерадостные и эмоциональные оттенки.

Какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году?