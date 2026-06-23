"Некрасивый" цвет становится новым трендом: гостиная Дакоты Джонсон показывает, чем заменить бежевый

Дакота Джонсон доказала, что коричневый цвет, который многие долгое время считали скучным, стал одним из главных трендов интерьера в 2026 году. Дизайнеры называют его лучшей альтернативой бежевому и кремовому.

Интерьер дома актрисы создала студия Pierce & Ward, которая уже давно популяризирует так называемые "некрасивые" цвета — сложные земляные оттенки. Именно они делают пространство более уютным, глубоким и естественным, без ощущения чрезмерной стерильности. Об этом пишет Homes and gardens.

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Почему коричневый пользуется популярностью среди дизайнеров?

По мнению дизайнеров, коричневый прекрасно работает в качестве основного нейтрального цвета. Он одинаково хорошо смотрится как сам по себе, так и в сочетании с другими оттенками.

Особенно удачно коричневый сочетается с теплыми красными, приглушенными розовыми, лесным и оливковым зеленым.

Также его рекомендуют дополнять натуральным деревом, терракотовыми вазами, глиняным декором и винтажными коврами с приглушенными красными и синими акцентами.

Гостиная Дакоты Джонсон: смотрите видео

Дизайнер Никола Хардинг добавляет, что темно-коричневые оттенки также эффектно сочетаются с синим, создавая яркий контраст.

Эксперты считают, что именно тёплые земляные цвета — корица, мускатный орех, имбирь, охра и различные оттенки коричневого — будут определять стиль интерьеров в 2026 году, постепенно вытесняя привычный бежевый.

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