Джордж Клуни разрушает стереотип о диване в гостиной

Если вы считаете, что универсальный диван обязательно должен быть бежевым, кремовым или белым, стоит обратить внимание на темно-синий. Именно такой диван в свое время стоял в доме Джорджа и Амаль Клуни в Нью-Йорке.

Супруги арендовали таунхаус на Салливан-стрит в районе Сохо в середине 2010-х годов, пишет Homes and gardens.

Почему особенный диван в доме Клуни?

Интерьер дома сочетал в себе высокие потолки, открытую кирпичную кладку и элементы индустриального стиля. Однако вместо привычных светлых нейтральных оттенков главным акцентом гостиной стал большой темно-синий диван.

Насыщенный синий цвет оказался не менее универсальным, чем кремовый или цвет слоновой кости. В то же время он придал комнате глубину, характер и выразительность.

Темно-синие диваны остаются популярными, потому что сочетают в себе элегантность и практичность. В отличие от светлых нейтральных цветов, глубокий синий делает интерьер более насыщенным, но при этом легко сочетается с другими оттенками,

– объясняет эксперт по дизайну Серджиу Тулбур.

В гостиной Клуни изогнутая форма дивана помогает зонировать открытое пространство и делает его уютнее. При этом темно-синяя обивка хорошо сочетается с кирпичными стенами и другими фактурами.

Диван в доме Клуни: смотрите фото

Есть и практическое преимущество. На темной ткани менее заметны следы повседневного использования, поэтому такой диван хорошо подходит для семейных домов и комнат с большим потоком людей.

Темно-синий цвет также легко адаптировать к разным стилям. Для более роскошного вида его можно сочетать с латунью или состаренным золотом.

Если хочется более спокойной атмосферы в скандинавском стиле, стоит добавить натуральное дерево, лен, бежевые оттенки и приглушенный зеленый. А белые стены или светлый пол сделают синий диван главным акцентом комнаты. При этом темно-синий не выглядит так строго, как черный, и не кажется слишком осторожным решением, как бежевый. Именно поэтому он может стать своеобразной "золотой серединой" для тех, кто хочет универсальный, но в то же время выразительный предмет мебели.