Подружжя орендувало таунхаус на Салліван-стріт у районі Сохо в середині 2010-х років, пише Homes and gardens.

Чим особливий диван у будинку Клуні?

Інтер'єр будинку поєднував високі стелі, відкриту цегляну кладку та елементи індустріального стилю. Однак замість звичних світлих нейтральних відтінків головним акцентом вітальні став великий темно-синій диван.

Насичений синій колір виявився не менш універсальним, ніж кремовий чи айворі. Водночас він додав кімнаті глибини, характеру та виразності.

Темно-сині дивани залишаються популярними, тому що поєднують елегантність і практичність. На відміну від світлих нейтральних кольорів, глибокий синій робить інтер'єр насиченішим, але при цьому легко поєднується з іншими відтінками,

– пояснює експерт з дизайну Серджіу Тулбур.

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У вітальні Клуні вигнута форма дивана допомагає зонувати відкритий простір і робить його затишнішим. При цьому темно-синя оббивка добре поєднується з цегляними стінами та іншими фактурами.

Диван у будинку Клуні: дивіться фото

Є й практична перевага. На темній тканині менш помітні сліди щоденного використання, тому такий диван добре підходить для сімейних осель і кімнат із великим потоком людей.

Темно-синій також легко адаптувати під різні стилі. Для більш розкішного вигляду його можна поєднати з латунню або зістареним золотом.

Якщо хочеться спокійнішої атмосфери у скандинавському стилі, варто додати натуральне дерево, льон, бежеві відтінки та приглушений зелений. А білі стіни чи світла підлога зроблять синій диван головним акцентом кімнати. При цьому темно-синій не має настільки суворий вигляд, як чорний, і не здається надто обережним рішенням, як бежевий. Саме тому він може стати своєрідною "золотою серединою" для тих, хто хоче універсальний, але водночас виразний предмет меблів.