Какими будут кухни в 2026 году: дизайнеры назвали 7 главных трендов
- В 2026 году кухни становятся уютнее, с акцентом на закрытые планировки и компактные обеденные уголки.
- Популярность набирают кладовые, вспомогательные кухни и кухонные острова, которые объединяют зоны хранения и рабочие поверхности.
В 2026 году кухни становятся более уютными и удобными для общения. Планировка играет не меньшую роль, чем дизайн, потому что от нее зависит ежедневный комфорт.
Дизайнеры назвали кухонные тренды, которые будут повсюду в 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
Какие кухни будут в моде в 2026 году?
Возвращение закрытых кухонь
Открытая планировка не исчезнет, но все больше людей хотят отдельную кухню. Это позволяет скрыть беспорядок и смелее экспериментировать с дизайном.
Уютные обеденные уголки вместо больших столов
Большие кухонные столы уходят в прошлое. Их заменяют компактные уголки – для кофе, семейных завтраков или детских уроков.
Идея отдельной столовой снова становится популярной / Фото Neptune
Кладовые и вспомогательные кухни
Популярность набирают отдельные кладовые и вспомогательные кухни. Там хранят технику и запасы, чтобы основная кухня оставалась опрятной и красивой.
Растет спрос на кладовые и задние кухни / Фото Raquel Langworthy
Кухонный остров как главный элемент
Остров становится основной рабочей зоной: в нем сочетают места для хранения, технику и рабочие поверхности. Благодаря этому кухня имеет менее рабочий вид.
Рабочий треугольник остается актуальным
Классическое правило расположения плиты, мойки и холодильника до сих пор работает. Оно делает кухню удобной независимо от ее размера.
Зонирование в открытых пространствах
Если кухня совмещена с гостиной, пространство делят на зоны – для приготовления, отдыха и общения. Это добавляет уюта без возведения стен.
В моде будет разумное зонирование на кухнях открытой планировки / Фото Heidi Callier Design
Отдельные функциональные зоны
Кофейные уголки, барные зоны или станции для напитков становятся нормой. Они уменьшают беспорядок и делают кухню более персонализированной.
Издание Real Estate указывает на такие тенденции в кухонном дизайне следующего года:
- кухонные фасады больше не играют второстепенную роль. В тренде – рифленые поверхности, фасады в стиле shaker и глубокие, насыщенные цвета, механизмы push-to-open и встроенные розетки;
- арки, закругленные кухонные острова и мягкие линии заменят жесткую геометрию;
- плитка становится полноценным декоративным элементом: ручные текстуры, необычные формы, тональные узоры тональные узоры;
- интегрированные системы хранения – скрытые ящики для специй, выдвижные мусорные блоки, pop-up розетки.
