Дизайнери назвали кухонні тренди, які будуть всюди у 2026 році, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Які кухні будуть в моді у 2026 році?

Повернення закритих кухонь

Відкрите планування не зникне, але все більше людей хочуть окрему кухню. Це дозволяє приховати безлад і сміливіше експериментувати з дизайном.

Затишні обідні куточки замість великих столів

Великі кухонні столи відходять у минуле. Їх замінюють компактні куточки – для кави, сімейних сніданків або дитячих уроків.

Ідея окремої їдальні знову стає популярною / Фото Neptune

Комори та допоміжні кухні

Популярності набирають окремі комори та допоміжні кухні. Там зберігають техніку й запаси, щоб основна кухня залишалася охайною та гарною.

Зростає попит на комори та задні кухні / Фото Raquel Langworthy

Кухонний острів як головний елемент

Острів стає основною робочою зоною: у ньому поєднують місця для зберігання, техніку та робочі поверхні. Завдяки цьому кухня має менш робочий вигляд.

Робочий трикутник залишається актуальним

Класичне правило розташування плити, мийки та холодильника досі працює. Воно робить кухню зручною незалежно від її розміру.

Зонування у відкритих просторах

Якщо кухня поєднана з вітальнею, простір ділять на зони – для готування, відпочинку та спілкування. Це додає затишку без зведення стін.

У моді буде розумне зонування на кухнях відкритого планування / Фото Heidi Callier Design

Окремі функціональні зони

Кавові куточки, барні зони або станції для напоїв стають нормою. Вони зменшують безлад і роблять кухню більш персоналізованою.

Видання Real Estate вказує на такі тенденції у кухонному дизайні наступного року:

кухонні фасади більше не відіграють другорядну роль. В тренді – рифлені поверхні, фасади у стилі shaker та глибокі, насичені кольори, механізми push-to-open і вбудовані розетки;

арки, заокруглені кухонні острови та м'які лінії замінять жорстку геометрію;

плитка стає повноцінним декоративним елементом: ручні текстури, незвичні форми, тональні візерунки;

інтегровані системи зберігання – приховані шухляди для спецій, висувні сміттєві блоки, pop-up розетки.

