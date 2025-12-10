Пані Тетяна у Threads показала, який вигляд мала її крихітна кухня до ремонту, і який має зараз. Несподівано дівчина отримала на свою адресу багато хейту, передає 24 Канал.

Що думають у мережі про перевітлення крихітної кухні?

Тетяна у підписі до фото зазначила, що після 2 місяців очікування і сварок з майстрами її кухня вийшла неймовірною.

Кухня до ремонту / Фото ohh.tatimakeup

Кухня після ремонту / Фото ohh.tatimakeup

Більшість коментаторів не розділили захоплення дівчини результатом ремонту на кухні. Вони вважають, що кімната стала занадто незручною і безглуздою.

Духовки так ставлять виключно на великих кухнях, ви вкрали в себе 60 сантиметрів робочої поверхні. І загалом зробили маленьку кухню якоюсь забитою,

– зауважила Катерина Філатова

Христина Джусь вказала на невдале розміщення раковини, яке матиме негативні наслідки для спини.

Тетяна Алимова зауважила, що якщо майже не готувати, то немає сенсу мати багато шаф, повнорозмірну плиту й духовку. Краще зробити лише стільницю без верхніх шаф – так простір би мав легший вигляд, і з'явилося б місце для дощечки, щоб нарізати сир під винце. Користувачка зазначила, що зараз на цій кухні готувати неможливо. "Щось трохи безглузде, вибачте", – написала вона.

Максим Чепак каже, що, на жаль, потужність дротів, що йдуть до квартири, не витримає повністю електроплиту з чотирма конфорками. Тому виникає питання про доцільність такої великої плити та можливість поставити на вільне місце електрочайник, який при частому приготуванні гарячих напоїв значно зручніший.

Він додав, що якби зараз робив ремонт, то змінив би дві речі: обов'язково встановив би посудомийку та зробив шафи максимально високими до стелі, можливо на три полиці з відкриттям убік.

"Будь-яка зручність на такій кухні – це ілюзія", – написала buxkateralex.

Anastasia_polymath зазначила, що у скоро у власниці кухні з'являться кілька питань: як помити каструлю з пригорілим вмістом перед тим, як поставити її в посудомийку (яка, напевно, розташована біля холодильника), і де викладати м'ясо на деко, якщо на плиті щось готується.

Вона запропонувала наступний варіант: варочну панель на дві конфорки, духовку з функцією мікрохвильовки під варочною, між ними поличку для приборів, під духовку – поличку для дека. На місце пеналу вона поставила б холодильник, а посудомийку – на нижній рівень, де зараз морозилка. Це додало б приблизно 80 сантиметрів робочої поверхні.

Це під здачу в короткострокову оренду, правильно? Людина, яка любить і вміє готувати, таку кухню не спроєктує,

– вважає onufryk.

Пані Тетяна у відповідь на негативні коментарі зауважила, що вона готує дуже мало, тому така кухня її цілком влаштовує. Були і користувачі, які виступили на підтримку власниці. Кажуть, що на маленькій кухні справді важко створити зручний дизайн.

Інші коментарі:

Хороша кухня, якщо на ній нічого не робити.

Смаку 0.

Напевно, найневдаліше планування кухні, що я коли-небудь бачила. Навіщо цей пенал зліва, якщо для нього очевидно не вистачає місця.

Розумію, що зараз популярно ставити духову шафу на такому рівні (і це справді зручніше, тут погоджуюсь), але таким чином ви забрали в себе частину робочої поверхні, яку використовуєте значно частіше і мийка теж максимально незручно розташована. Мікрохвильову ж можна розмістити у верхніх шафах або обрати духову шафу з функцією розігріву.

Гіршого навіть вигадати неможливо. Краще ви б заплатили дизайнеру чи проєктувальнику. Мікрохвильва в підвісну шафу зверху. Духовку вниз, а на місці цієї колони зробити робочу поверхню.

Каже "робоча поверхня мені не потрібна, бо майже не готую". Але пічку здоровезну і мікрохвильовку впихну.. Я не знаю, хто вам таку х**ню зробив, але це п*зд*ць.

Про які рішення ремонту часто шкодують українці?

