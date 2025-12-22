У мережі Threads українці поділилися спогадами з дитинства, про те, як ялинки обвішували смаколиками, передає 24 Канал.

Дивіться також Забудьте про сірі стіни та кухонні "водоспади": тренди ремонту на 2026 рік

Як українці ностальгували за "бабусиним" методом прикрашання ялинки?

Користувачка з ніком stipamusic написав, що в дитинстві її бабуся прикрашала ялинку цукерками. Під її дописом зібралося понад дві сотні коментарів.

Користувачка birdy_brooch_ua зауважила, що вона і досі вішає на ялинку цукерки.

Потім під чай ходимо з ножицями на полювання до ялинки,

– поділилася вона.

Black_honeycake пригадала, що в її дитинстві новорічне дерево прикрашали цукеркою "Тростинка". "А яке щастя було знайти цукерку коли після свят розбирали ялинку, а вона захована була", – розповіла дівчина.

Чимало користувачів пригадали, що бабусі з дідусями обвішували ялинки не лише цукерками, але й мандаринками, мисливськими ковбасками, горіхами, яблуками і навіть тараньками. Українці згоджуються, що то були найкращі в світі ялинки.

Деякі пригадали кумедні моменти, коли цукерки з ялинки нишком з'їдали і запихали в обгортку вату, аби приховати "злочин".

Смішною історію з дитинства поділився artem.sab. Його сестра нишком з'їдала усі цукерки, а потім поправляла обгортку, так, щоб було непомітно. Одного разу він вирішив провчити сестру. Чоловік зліпив цукерку з пластиліну, які називалися "Ліщина". Вона взяла її з ялинки і вкусила. Уся родина насміялася вдосталь, а їй це не дуже сподобалося. Тепер вони цю історію щороку згадують.

Чимало українців визнали, що досі прикрашають ялинки цукерками і поділилися святковими фото.

Як українці цьогоріч декорували ялинки / Фото Threads

Тим часом видання The Better Homes and gardens розповідає, як можна оновити старі ялинкові прикраси, аби не купувати нові.

Для цього знадобляться звичайні паперові серветки з гарним візерунком. Один шар серветки вирізають на невеликі фрагменти й наклеюють на кульки клеєм або клейстером. Важливо не брати великі шматки, щоб не було складок. Після повного покриття прикрасу закріплюють ще одним шаром клею або спреєм. Готову кульку можна доповнити стрічкою чи мереживом. Якщо кульки яскраві, їх краще заздалегідь пофарбувати або підібрати серветки в тон. Зберігати такі прикраси варто в коробці, подалі від світла – тоді вони слугуватимуть багато років.

Як оновити старі ялинкові іграшки: дивіться відео

Як не слід декорувати ялинку у 2025 році?