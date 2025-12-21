У 2026 році дизайн стає більш персоналізованим, теплим і практичним, поєднуючи стиль, комфорт і зручність, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Які тренди пануватимуть у ремонті у 2026 році?

Чітко окреслені кімнати

Люди відходять від відкритих планувань на користь більш визначених просторів. Наприклад, виділяють окремий домашній офіс із дверима для контролю шуму та приватності.

Зручності для здоров'я та відпочинку

Популярність набирають домашні спортзали, сауни, кімнати для медитації та інші зони для здорового способу життя. Важлива також хороша вентиляція і природне освітлення.

Більше кольору та індивідуальності

Власники будинків ремонтують з думкою про себе, а не про перепродаж, тому в інтер'єрах з'являється тепло, яскравіші відтінки та особливий характер.

Нові теплі нейтральні кольори

Холодні сірі та білуваті відтінки поступаються місцем теплій палітрі: теракота, охра, глина, оливковий, насичені коричневі. Їх використовують у панелях, тканинах, декоративних елементах.

Стіни та фартухи з цільного каменю

Замість плитки популярними стають великі кам'яні або інженерні плити, що покривають стіну від стільниці до стелі. Це має сучасний вигляд, легко доглядається і додає простору цілісності.

У тренді 2026 року – стіни та фартухи з суцільного каменю / Фото daltile

Тим часом видання Livingtec називає 9 архітектурних трендів у ремонтах 2026 року. Серед них:

Теракотова плитка – додає тепла і природної краси фасадам та інтер'єрам.

Природні текстури – глина, пробка, фанера і дерево роблять простір живим і затишним.

Складна цегляна кладка – геометричні та рельєфні візерунки на фасадах та стінах додають текстури та руху.

Двори та внутрішні садки – відкриті простори, що об'єднують внутрішнє і зовнішнє середовище.

Сучасна майстерність – поєднання традиційних методів із новими технологіями для створення якісних і стійких конструкцій.

Абрикосові відтінки – теплі пастельні кольори у стінах і меблях додають гармонії та затишку.

Перегородки та ширми – легкі екрани з ротанга чи скла замість суцільних стін для зонування простору.

Дбайливі реконструкції – поєднання старих і нових матеріалів, щоб будівля гармонійно вписувалася в навколишнє середовище.

Яскраве скління – кольорові рами й скляні перегородки додають інтер'єру характеру і живості.

Унікальне трактування скляного проходу стало однією з ключових "родзинок" цього сучасного будинку / Фото Simone Bossi

Що у ремонті вже буде не модно наступного року?

Як пише Martha Stewart, у 2026 році дизайнери офіційно відмовляються від кількох ремонтних тенденцій, які раніше правили нашими оселями та Pinterest.

Гладкі стіни з гіпсокартону

Плоскі стіни з будівельного гіпсокартону виходять з моди. Гладкі стіни роблять простір холодним і одноманітним. Натомість варто обирати текстурні покриття: венеціанський тиньк, лаймову обробку або ручне шпаклювання. Це додає кімнаті глибини, пом'якшує архітектуру і робить простір більш живим.

Кухонні острови "водоспад"

Раніше такі острови були символом розкоші, сьогодні вони видаються передбачуваними. Дизайнери радять змішувати матеріали, додавати скульптурні краї, меблеві основи або теплі відтінки дерева та металу. Новий тренд – не шокувати, а створювати текстуру та затишний простір, де хочеться збиратися.

Кухонні острови у стилі "водоспад" виходять з моди / Фото Caroline Sharpnack, Design by JFY Designs

Світлий дуб

Світлий дуб довго був популярний через легкий і повітряний вигляд. У 2026 році дизайнери обирають насиченіші, глибші відтінки. Наприклад, старе піаніно бабусі у теплому відтінку або стілець у кольорі горіха.

Підбір всього під один тон

Раніше популярно було підбирати меблі під один колір і стиль, щоб спростити дизайн. Втім, сьогодні власники хочуть створювати затишні оселі, а не шоуруми. Новий принцип: змішувати матеріали, епохи й стилі зі смаком.

Підроблений скандинавський стиль

Не всі меблі в скандинавському стилі справді відповідають його принципам. Справжній скандинавський дизайн базується на стриманості та простоті. Faux-Scandi вже виходить з моди.

Тепер буде популярний мінімалізм із сенсом: чисті лінії, функціональні форми та продумані речі.

Довідка: Faux-Scandi – це масово вироблені меблі та декор, які імітують вигляд скандинавського стилю, але часто мають дешевий вигляд, позбавлений автентичності та душі, та більше нагадують декоративний шаблон.

Які ще тренди будуть у дизайні дому у 2026 році?

У 2026 році в дизайні домівок пануватимуть тренди, що поєднують комфорт, екологічність та індивідуальність. Мінімалізм відходить на другий план – у моду повертаються яскраві кольори, глибокі відтінки та елементи ручної роботи. У моді знову будуть затишні куточки для читання.