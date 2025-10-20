Сучасні домівки поєднуватимуть стиль, стійкість і відповідальність перед природою, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

Які тренди пануватимуть у дизайні інтер'єру у 2026 році?

Занурення в колір

Один із найпомітніших трендів 2023 року повертається у 2026-му. За даними Zillow, кількість згадок слова "занурення в колір" у списках нерухомості зросла на 149%.

Суть проста: візьміть один відтінок фарби й нанесіть його на все – стіни, стелю, лиштви. Це додає глибини й виразності навіть ніжним кольорам. Для шанувальників максималізму – це спосіб зробити яскраві кольори ще більш ефектними.

Довідка: Zillow – це велика американська онлайн-платформа про нерухомість, заснована у 2006 році.

Елементи турботи про здоров'я

Zillow фіксує зростання оголошень, де згадуються "елементи добробуту" – на 33%. Це може бути сауна, домашній спортзал, джакузі, веранда або навіть "розумне" освітлення та системи очищення повітря. Люди все частіше перетворюють свій дім на простір для відновлення й турботи про себе.

Елементи дому призначені для фізичного, емоційного та соціального благополуччя набувають популярності / Фото Brie Williams

Екологічні рішення

Екооновлення зараз у тренді: кількість оголошень про нульовоенергетичні будинки зросла на 70%. Популярності набувають домашні акумулятори та зарядки для електромобілів. Такі поліпшення підвищують вартість житла й водночас скорочують комунальні витрати. Сонячні панелі зменшують рахунки, а енергоощадна техніка та змішувачі допомагають економити ресурси.

Довідка: Нульовоенергетичні будинки – це житла, які споживають стільки ж енергії, скільки самі виробляють. Тобто за рік вони мають "нульовий баланс" енергії – усе, що витрачають на опалення, освітлення чи прилади, компенсується завдяки власним джерелам, таким як сонячні панелі, вітрогенератори та домашні акумулятори.

Захист від стихій

Власники житла дедалі частіше дбають про безпеку. Zillow вказує на зростання інтересу до систем пожежного захисту, ландшафтів, що затримують вогонь, і підвищених будинків у зонах ризику. Бар'єри від повеней, водостійке озеленення, зовнішні спринклери й вогнестійкі рослини – усе це допомагає зберегти дім у безпеці.

Затишні куточки для читання

Кількість оголошень із такими куточками зросла майже на 50%. Це ідеальний спосіб створити тихий простір для відпочинку – біля великого вікна, у коморі чи на горищі. М'які подушки, ковдри, полиці з книгами та навіть фіранки для усамітнення перетворюють маленький простір на теплий особистий притулок.

Куточки для читання знову у моді / Фото Gordon Beall

Індивідуальні акценти

"Порожній" інтер'єр більше не є стандартом. Тепер покупці цінують деталі з історією та характером – ручну роботу, старовинні речі, унікальні архітектурні рішення. Індивідуальність знову в моді. Ваш дім має розповідати історію – саме це робить його по-справжньому особливим.

Як пише Veranda, у 2026 році дизайнери радять забути про стримані кольори. Нас чекає рік експериментів із відтінками. В інтер'єрах дедалі частіше з'являтимуться такі кольори, як:

Каштанові та руді кольори з виразними червоними нотками.

Лляні, вершкові, світло-охристі.

Cливові, аметистові, лавандові й бузкові.

Димчасті, трав'янисті, оливкові та нефритові відтінки.

Глибокі кармінові, бордові й винні кольори.

М'які персиково-бежеві, теракотові та пилові рожеві відтінки.

Світлі пастельні кольори – лавандовий, бузковий, ніжно-блакитний.

Які тренди у дизайні втрачають актуальність?

Щоб не витрачати гроші дарма, варто знати, які тенденції вже виходять із моди. Що вже не актуально: