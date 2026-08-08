Дженнифер Энистон раскрывает главный цветовой тренд 2027 года

Дерево постепенно выходит за рамки традиционного применения в мебели и напольных покрытиях, все чаще становясь материалом для отделки целых стен и даже всех поверхностей в комнате. Ванная комната Дженнифер Энистон – яркий тому пример.

Ванная комната Дженнифер Энистон в ее доме в Бель-Эйре демонстрирует, что дерево может стать новой альтернативой традиционным белому, бежевому и серому цветам в интерьере, пишет Homes and gardens.

Почему цвет дерева станет трендом в 2027 году?

Дизайнер Стивен Шэдли использовал древесину в качестве основного материала для оформления пространства, создав теплую и уютную атмосферу.

Интерьер ванной сочетает в себе деревянные панели на стенах, подсвеченный оникс и натуральный камень. Благодаря этому помещение выглядит одновременно роскошным, спокойным и комфортным.

Раньше для ванных комнат в стиле домашнего спа чаще всего выбирали белый или серый цвета. Однако пример Энистон показывает, что древесина может выполнять ту же функцию – служить нейтральным фоном для всего интерьера.

Ванная Дженнифер Энистон в ее доме в Бель-Эйре: смотрите фото

Эксперт по дизайну и соучредительница Panels by Sofia Сумма Костани отмечает, что отношение к деревянным панелям постепенно меняется.

По ее словам, раньше панели использовали преимущественно для того, чтобы придать стенам фактуру или декоративный узор. Теперь же все больше внимания уделяют самому материалу.

Деревянная стена может стать главным акцентом помещения. Особенно популярными остаются дуб и орех. Их активно используют в гостиных и столовых, но постепенно дерево проникает и в другие комнаты, в частности в ванные.

При этом дизайнеры советуют обращать внимание на деревянный шпон. Он позволяет получить натуральную текстуру дерева без массивных конструкций.

Естественный рисунок древесины придает помещению тепла, а сам интерьер становится более изысканным и современным.

Если вы планируете ремонт или обновление ванной комнаты в 2027 году, стоит обратить внимание не только на цвет стен или плитку. Деревянные панели могут стать одним из самых актуальных способов сделать пространство теплым, стильным и современным