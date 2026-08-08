Ванна кімната Дженніфер Еністон у її будинку в Бель-Ейрі показує, що дерево може стати новою альтернативою традиційним білому, бежевому та сірому кольорам в інтер'єрі, пише Homes and gardens.

Чому колір дерева стане трендом у 2027 році?

Дизайнер Стівен Шедлі використав деревину як основний матеріал для оформлення простору, створивши теплу та затишну атмосферу.

Інтер'єр ванної поєднує дерев'яні панелі на стінах, підсвічений онікс і натуральний камінь. Завдяки цьому приміщення видається водночас розкішним, спокійним і комфортним.

Раніше для ванних кімнат у стилі домашнього спа найчастіше обирали білий або сірий кольори. Однак приклад Еністон показує, що деревина може виконувати ту саму функцію – бути нейтральним тлом для всього інтер'єру.

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Ванна Дженніфер Еністон у її будинку в Бель-Ейрі: дивіться фото

Експертка з дизайну та співзасновниця Panels by Sofia Сумма Костані зазначає, що ставлення до дерев'яних панелей поступово змінюється.

За її словами, раніше панелі використовували переважно для того, щоб додати стінам фактури або декоративного візерунка. Тепер же все більше уваги приділяють самому матеріалу.

Дерев'яна стіна може стати головним акцентом приміщення. Особливо популярними залишаються дуб і горіх. Їх активно використовують у вітальнях та їдальнях, але поступово дерево переходить і в інші кімнати, зокрема ванні.

При цьому дизайнери радять звертати увагу на дерев'яний шпон. Він дозволяє отримати натуральну текстуру дерева без масивних конструкцій.

Природний малюнок деревини додає приміщенню тепла, а сам інтер'єр стає більш вишуканим і сучасним.

Якщо ви плануєте ремонт або оновлення ванної кімнати у 2027 році, варто звернути увагу не лише на колір стін чи плитку. Дерев'яні панелі можуть стати одним із найактуальніших способів зробити простір теплим, стильним і сучасним