Линолеум уходит в прошлое: какой пол в 2026 году выбирают даже те, кто привык экономить

Линолеум постепенно теряет популярность. Даже те, кто старается экономить во время ремонта, все чаще выбирают другое напольное покрытие.

Еще несколько лет назад линолеум был одним из самых распространенных бюджетных вариантов. Его легко укладывать, он недорогой и продается почти в каждом строительном магазине. Однако со временем требования к напольному покрытию изменились. Об этом пишет "Радио Трек".

Чем заменить линолеум в 2026 году?

Сегодня люди ищут материалы, которые выдерживают большие нагрузки, не боятся воды и долго сохраняют хороший вид. Именно поэтому все более популярным становится кварцвиниловый пол.

Это современное покрытие сочетает свойства нескольких материалов – плитки, ламината и инженерной доски.

Специалисты говорят, что кварцвинил постепенно вытесняет линолеум, ведь он прочнее, долговечнее и удобнее в ежедневном пользовании.

Линолеум долгое время был простым решением для быстрого ремонта: достаточно расстелить рулон и зафиксировать его. Но со временем материал может деформироваться – под мебелью появляются вмятины, а на поверхности иногда образуются волны.

Кроме того, если покрытие повредить, обычно приходится менять весь рулон.

Кварцвинил имеет другую конструкцию. Он состоит из отдельных панелей или плиток, которые соединяются между собой.

Кварцвинил заменяет линолеум / Фото из открытых источников

Основой материала является кварцевая крошка с полимерными добавками и защитным верхним слоем. Благодаря этому пол получается прочным и устойчивым к износу.

Есть несколько причин, почему кварцвинил становится популярнее.

Во-первых, поврежденную панель можно легко заменить, не меняя покрытие во всей комнате.

Во-вторых, материал хорошо переносит влагу и не деформируется от воды. Также кварцвинил стабилен по форме – он почти не расширяется от тепла и подходит для системы теплого пола.

Еще одно преимущество – большой выбор дизайна. Покрытие может иметь вид дерева, камня, бетона или натуральной доски.

Кроме того, качественный кварцвинил имеет низкий уровень выделения вредных веществ, поэтому его часто выбирают для квартир, где живут дети или люди с аллергиями.

В то же время линолеум не исчезнет полностью. Его и в дальнейшем будут использовать в дачных домах, кладовках, временном жилье или арендованных квартирах.

Но для ремонта в собственном доме все больше людей отдают предпочтение кварцвиниловому полу, поскольку он служит дольше и имеет более современный вид. Именно поэтому эксперты называют кварцвинил одним из главных трендов среди напольных покрытий последних лет.

Какой пол в 2026 году уже не модный?

Дизайнеры назвали несколько трендов напольного покрытия, которые потеряют популярность в 2026 году. Вместо этого советуют выбирать натуральные материалы, теплое дерево и плитку с эффектом камня. Об этом пишет The Spruce. Вот что уже считают устаревшим:

Черно-белый пол "шахматкой". Такой контраст слишком резкий на вид. Вместо этого популярны более мягкие сочетания цветов.

Серые полы. Холодные серые оттенки делают комнату менее уютной, поэтому дизайнеры возвращаются к теплым тонам дерева – дуба, ореха или медовых оттенков.

Однотонная фарфоровая плитка. Она часто холодная и слишком простая на вид. Лучше выбирать плитку, имитирующую натуральный камень.

Винил с яркими узорами под плитку. Слишком сложные рисунки перегружают пространство, поэтому их заменяют спокойные текстуры.

Глянцевый пол. Он легко пачкается, скользит и неестественный на вид. В моде – матовые поверхности.

Главный тренд 2026 года – натуральность, теплые цвета и фактурные материалы, которые делают интерьер более уютным.

