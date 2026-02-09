Деревянный пол все больше приобретает популярность, частично из-за растущего интереса к натуральным материалам. Об этом пишет House Digest.

Чем заменить традиционную плитку на кухне?

Деревянный пол не только теплее на вид, но и на ощупь.

Ходить по плитке утром холодно, а во время длительного стояния, например во время приготовления, это создает дополнительную нагрузку на суставы. Зато деревянный пол дает ощущение уюта и комфорта. Сегодня люди все чаще обращают внимание не только на долговечность покрытия, но и на то, насколько приятно оно ощущается под ногами.

Деревянный пол хорошо соответствует модному ныне рустикальному стилю, поэтому его все чаще выбирают как владельцы жилья, так и дизайнеры интерьеров.

Он универсальный и легко адаптируется к изменениям в дизайне. В отличие от окрашенной плитки или необычных узоров, которые трудно совместить с новой мебелью или столешницами, деревянный пол имеет уместный вид почти всегда.

В домах с открытой планировкой, где в других комнатах уже есть деревянный пол, его продолжение на кухне помогает создать ощущение целостного и гармоничного пространства.

Можно использовать одинаковую породу дерева во всем доме или выбрать немного другую для кухни, чтобы мягко зонировать пространство и одновременно сохранить единый стиль.

Выберите твердую древесину для пола в кухне / Фото Shutterstock

В то же время стоит учитывать практичность. Деревянный пол эффектный на вид, но требует ухода и уступает плитке по устойчивости.

Кухня – это зона с постоянным движением, возможными пятнами от еды, горячей посудой и царапинами от мебели. Поэтому для кухни лучше выбирать прочные породы древесины, такие как дуб, клен, гикори или вишня.

Альтернативой может стать инженерная древесина – она лучше выдерживает влагу и перепады температур, сохраняя вид натурального дерева.

Кроме практичности, все большее значение приобретает дизайн. Например, классический узор "елочка" добавляет характера даже небольшой кухне, не перегружая пространство.

Каковы главные тренды полов для кухни в 2026 году?

В 2026 году во время ремонта кухни дизайнеры советуют обращать внимание на теплые, приятные на ощупь и долговечные материалы, желательно с экологическим акцентом. Издание Tasting Table называет основные тенденции:

Теплые цвета

Холодные серые и белые отходят. В моде теплые оттенки – бежевые, кремовые, коричневые, песочные, мягкие природные тона. Они делают кухню более уютной.

Крупноформатная плитка

Если вместо дерева таки выбирают плитку, то большую. Она визуально расширяет пространство, минималистичная на вид и имеет меньше швов, следовательно легче в уходе.

Фактурная поверхность

Текстура становится важной: брашированные, слегка шероховатые или рельефные покрытия добавляют "живости" интерьеру и уменьшают скольжение.

Узоры

Возвращаются шахматные полы, "елочка", шеврон, геометрические и даже цветочные орнаменты. Они добавляют характера и акцентируют отдельные зоны кухни.

Матовые покрытия

Глянец теряет популярность. Матовый пол скрывает царапины и пятна и создает более "домашнюю" атмосферу.

Экологичные материалы

Все больше внимания уделяют устойчивости: пробка, бамбук, переработанный винил, а также плитка с низким углеродным следом и переработанными материалами.

В общем тренд один: кухня должна быть не только практичной, но и теплой, комфортной и приятной для ежедневной жизни.

Какие вещи не стоит размещать на кухне?

Кухня – это место для общения и совместных моментов, но ошибки в обустройстве могут испортить комфорт.

Дизайнеры советуют избегать таких решений: