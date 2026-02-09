Дерев'яна підлога дедалі більше набуває популярності, частково через ростаючий інтерес до натуральних матеріалів. Про це пише House Digest.
Чим замінити традиційну плитку на кухні?
Дерев'яна підлога не тільки є теплішою на вигляд, але й на дотик.
Ходити по плитці зранку холодно, а під час тривалого стояння, наприклад під час готування, це створює додаткове навантаження на суглоби. Натомість дерев'яна підлога дає відчуття затишку й комфорту. Сьогодні люди все частіше звертають увагу не лише на довговічність покриття, а й на те, наскільки приємно воно відчувається під ногами.
Дерев'яна підлога добре відповідає модному нині рустикальному стилю, тому її все частіше обирають як власники житла, так і дизайнери інтер'єрів.
Вона універсальна та легко адаптується до змін у дизайні. На відміну від пофарбованої плитки або незвичних візерунків, які важко поєднати з новими меблями чи стільницями, дерев'яна підлога має доречний вигляд майже завжди.
У будинках з відкритим плануванням, де в інших кімнатах уже є дерев'яна підлога, її продовження на кухні допомагає створити відчуття цілісного та гармонійного простору.
Можна використати однакову породу дерева в усьому домі або обрати трохи іншу для кухні, щоб м'яко зонувати простір і водночас зберегти єдиний стиль.
Оберіть тверду деревину для підлоги в кухні / Фото Shutterstock
Водночас варто зважати на практичність. Дерев'яна підлога ефектна на вигляд, але потребує догляду й поступається плитці за стійкістю.
Кухня – це зона з постійним рухом, можливими плямами від їжі, гарячим посудом і подряпинами від меблів. Тому для кухні краще обирати міцні породи деревини, такі як дуб, клен, гікорі або вишня.
Альтернативою може стати інженерна деревина – вона краще витримує вологу й перепади температур, зберігаючи вигляд натурального дерева.
Окрім практичності, дедалі більшого значення набуває дизайн. Наприклад, класичний візерунок "ялинка" додає характеру навіть невеликій кухні, не перевантажуючи простір.
Якими є головні тренди підлог для кухні у 2026 році?
У 2026 році під час ремонту кухні дизайнери радять звертати увагу на теплі, приємні на дотик і довговічні матеріали, бажано з екологічним акцентом. Видання Tasting Table називає основні тенденції:
Теплі кольори
Холодні сірі та білі відходять. У моді теплі відтінки – бежеві, кремові, коричневі, пісочні, м'які природні тони. Вони роблять кухню затишнішою.
Великоформатна плитка
Якщо замість дерева таки обирають плитку, то велику. Вона візуально розширює простір, мінімалістична на вигляд і має менше швів, отже легша в догляді.
Фактурна поверхня
Текстура стає важливою: брашовані, злегка шорсткі або рельєфні покриття додають "живості" інтер'єру й зменшують ковзання.
Візерунки
Повертаються шахові підлоги, "ялинка", шеврон, геометричні та навіть квіткові орнаменти. Вони додають характеру й акцентують окремі зони кухні.
Матові покриття
Глянець втрачає популярність. Матова підлога приховує подряпини й плями та створює більш "домашню" атмосферу.
Екологічні матеріали
Все більше уваги приділяють сталості: корок, бамбук, перероблений вініл, а також плитка з нижчим вуглецевим слідом і переробленими матеріалами.
Загалом тренд один: кухня має бути не лише практичною, а й теплою, комфортною та приємною для щоденного життя.
Які речі не варто розміщувати на кухні?
Кухня – це місце для спілкування й спільних моментів, але помилки в облаштуванні можуть зіпсувати комфорт.
Дизайнери радять уникати таких рішень:
- Надто великий круглий стіл – за ним незручно спілкуватися і передавати страви;
- Замалий килим під столом – якщо ніжки стільців не поміщаються, простір видається тісним;
- Невдала форма столу – вона має відповідати формі кімнати, щоб було зручно переміщатися;
- Однакові меблі – монотонний гарнітур робить інтер'єр нудним, краще поєднувати різні стилі;
- Вбудовані лавки – мають ефектний вигляд, але незручні;
- Непродумане планування – зайві шафи та погане зонування знижують зручність кухні.