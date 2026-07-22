Больше никаких кухонных островов: новый тренд делает кухню гораздо удобнее

Кухонный остров, который на протяжении многих лет был символом современного интерьера, постепенно теряет статус главного тренда. Дизайнеры все чаще отказываются от массивных конструкций в пользу более практичных решений, которые лучше соответствуют потребностям повседневной жизни.

Как отмечает издание Kobieta.gazeta, сегодня кухня уже не воспринимается исключительно как место для приготовления пищи. Она стала пространством, где работают, общаются, проводят время с семьей и друзьями. Именно поэтому на первый план выходят комфорт и функциональность.

Почему кухонные острова выходят из моды?

На протяжении многих лет кухонный остров считался признаком стильного и дорогого ремонта. Однако на практике у него есть и немало недостатков. Прежде всего, большие острова занимают много места, особенно в квартирах с небольшой площадью.

Из-за этого передвигаться по кухне становится менее удобно, а нескольким людям одновременно пользоваться пространством бывает сложно. Еще один минус – высокие барные стулья, которые не всегда удобны для детей, пожилых людей или длительных семейных посиделок.

Кроме того, все больше владельцев жилья отказываются от интерьеров, созданных в первую очередь для красивых фотографий в соцсетях, и отдают предпочтение решениям, которые действительно удобны в повседневной жизни.

Какое решение становится новым трендом?

В 2026 году набирают популярность гибридные кухонные столы, которые одновременно выполняют функции рабочей поверхности и обеденного стола. Такие столы имеют обычную высоту, поэтому к ним подходят стандартные стулья, которые значительно удобнее барных.



Какой тренд приходит на смену кухонному острову / Фото Pinterest

Почему такое преимущество у таких конструкций?

Они позволяют не только готовить, но и работать за ноутбуком, помогать детям с домашними заданиями или собираться всей семьей за одним столом. Еще одно преимущество – универсальность. Гибридный стол легко становится центром кухни, не перегружая пространство.

Простота и натуральные материалы

Новый тренд также поддерживает популярность природных материалов. Для таких столов все чаще используют натуральное дерево, камень или их современные аналоги. Дизайнеры отмечают, что подобные решения хорошо сочетаются с концепцией медленной жизни (slow living), которая делает акцент на комфорте, уюте и минимализме вместо мимолетных трендов.

Не только красиво, но и практично

Несмотря на лаконичный вид, современные гибридные столы часто оснащаются скрытыми ящиками, полками и дополнительными местами для хранения кухонной утвари. Это помогает поддерживать порядок без большого количества громоздких шкафов.

Эксперты также отмечают, что простой деревянный стол легче адаптировать к будущим изменениям интерьера, чем большой кухонный остров, который часто становится центральным и неизменным элементом кухни. В результате дизайн кухонь все больше смещается от демонстративной роскоши к практичности.