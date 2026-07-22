Как отмечает издание Kobieta.gazeta, сегодня кухня уже не воспринимается исключительно как место для приготовления пищи. Она стала пространством, где работают, общаются, проводят время с семьей и друзьями. Именно поэтому на первый план выходят комфорт и функциональность.

Почему кухонные острова выходят из моды?

На протяжении многих лет кухонный остров считался признаком стильного и дорогого ремонта. Однако на практике у него есть и немало недостатков. Прежде всего, большие острова занимают много места, особенно в квартирах с небольшой площадью.

Из-за этого передвигаться по кухне становится менее удобно, а нескольким людям одновременно пользоваться пространством бывает сложно. Еще один минус – высокие барные стулья, которые не всегда удобны для детей, пожилых людей или длительных семейных посиделок.

Кроме того, все больше владельцев жилья отказываются от интерьеров, созданных в первую очередь для красивых фотографий в соцсетях, и отдают предпочтение решениям, которые действительно удобны в повседневной жизни.

Какое решение становится новым трендом?

В 2026 году набирают популярность гибридные кухонные столы, которые одновременно выполняют функции рабочей поверхности и обеденного стола. Такие столы имеют обычную высоту, поэтому к ним подходят стандартные стулья, которые значительно удобнее барных.



Какой тренд приходит на смену кухонному острову / Фото Pinterest

Почему такое преимущество у таких конструкций?

Они позволяют не только готовить, но и работать за ноутбуком, помогать детям с домашними заданиями или собираться всей семьей за одним столом. Еще одно преимущество – универсальность. Гибридный стол легко становится центром кухни, не перегружая пространство.

Простота и натуральные материалы

Новый тренд также поддерживает популярность природных материалов. Для таких столов все чаще используют натуральное дерево, камень или их современные аналоги. Дизайнеры отмечают, что подобные решения хорошо сочетаются с концепцией медленной жизни (slow living), которая делает акцент на комфорте, уюте и минимализме вместо мимолетных трендов.

Не только красиво, но и практично

Несмотря на лаконичный вид, современные гибридные столы часто оснащаются скрытыми ящиками, полками и дополнительными местами для хранения кухонной утвари. Это помогает поддерживать порядок без большого количества громоздких шкафов.

Эксперты также отмечают, что простой деревянный стол легче адаптировать к будущим изменениям интерьера, чем большой кухонный остров, который часто становится центральным и неизменным элементом кухни. В результате дизайн кухонь все больше смещается от демонстративной роскоши к практичности.