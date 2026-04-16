Дизайнеры призывают отказаться от одного популярного тренда этой весны
- Эксперты советуют избегать нейтральных оттенков и выбирать насыщенные цвета: глубокий зеленый, бордовый, яркий синий, терракотовый.
- На смену тренду colour drenching приходят многослойные подходы, такие как colour capping.
Весна – время, когда многие люди берутся за обновление жилища. Между тем эксперты по дизайну интерьера предостерегают от использования популярного тренда, знакомого почти всем.
Этот тренд в интерьере потерял популярность в 2026 году из-за чрезмерного использования. Об этом пишет Express.
Смотрите также Массивные конструкции уходят в прошлое: каков потолок нового поколения
Какой распространенный тренд в интерьере лучше избежать этой весной?
Тем, кто планирует обновить жилье этой весной, специалисты советуют обходить нейтральные оттенки, такие как бежевый, голубой, белый и серый. Эпоха "миллениал-серого" уже позади – теперь в центре внимания более насыщенные и уютные цвета: глубокий зеленый, бордовый, яркий синий, терракотовый.
Откажитесь от нейтральных оттенков этой весной / Фото Pinterest
Тренд на полное погружение в один цвет (так называемое colour drenching) также отходит.
Тренд colour drenching теряет популярность / Фото Pinterest
Его заменяют более многослойные подходы – например, colour capping, когда стены, потолок или отделка окрашиваются в сочетаемые или контрастные оттенки.
Чтобы сделать комнату более выразительной этой весной, стоит также обратить внимание на еще один тренд, что возвращается – акцентные стены. Это может быть контрастный цвет или обои с узором.
Акцентные стены возвращаются, но уже в более продуманном и утонченном виде. Сегодня речь идет не о слепом подражании моде 2000-х, а о создании эффекта. Яркие обои – это простой способ добавить индивидуальности без покраски всей комнаты, а правильно подобранный принт может стать центральным элементом интерьера.
6 устаревших вещей в интерьере, от которых стоит избавиться в 2026 году
Как пишет The Spruce, дизайнеры советуют убрать эти элементы, если хотите современный и уютный дом:
- Искусственные растения имеют неестественный вид. Лучше выбрать живые, даже самые простые в уходе.
- Лампочки Эдисона дают резкий свет и уже вышли из моды.
- Одинаковая мебель комплектом делает интерьер холодным и "как в магазине". Лучше миксовать стили.
- Надписи на стенах (типа "Home", "Relax") кажутся банальными.
- Объемные изголовья с пуговицами больше не кажутся современными, сейчас в тренде простые формы.
- Галерейные стены из многих рамок создают визуальный беспорядок. Лучше одна выразительная картина.
Эксперты советуют использовать меньше искусственного и одинакового, отдавая предпочтение простоте, естественности и индивидуальности.
Какой потолок выбрать в 2026 году?
В 2026 году потолки стали важной частью интерьера.
Популярными являются матовые, сатиновые, фактурные потолки с деревянными элементами, 3D-дизайном, зеркальными и металлическими элементами, что визуально расширяют пространство.