Этот тренд в интерьере потерял популярность в 2026 году из-за чрезмерного использования. Об этом пишет Express.

Какой распространенный тренд в интерьере лучше избежать этой весной?

Тем, кто планирует обновить жилье этой весной, специалисты советуют обходить нейтральные оттенки, такие как бежевый, голубой, белый и серый. Эпоха "миллениал-серого" уже позади – теперь в центре внимания более насыщенные и уютные цвета: глубокий зеленый, бордовый, яркий синий, терракотовый.

Откажитесь от нейтральных оттенков этой весной / Фото Pinterest

Тренд на полное погружение в один цвет (так называемое colour drenching) также отходит.

Тренд colour drenching теряет популярность / Фото Pinterest

Его заменяют более многослойные подходы – например, colour capping, когда стены, потолок или отделка окрашиваются в сочетаемые или контрастные оттенки.

Чтобы сделать комнату более выразительной этой весной, стоит также обратить внимание на еще один тренд, что возвращается – акцентные стены. Это может быть контрастный цвет или обои с узором.

Акцентные стены возвращаются, но уже в более продуманном и утонченном виде. Сегодня речь идет не о слепом подражании моде 2000-х, а о создании эффекта. Яркие обои – это простой способ добавить индивидуальности без покраски всей комнаты, а правильно подобранный принт может стать центральным элементом интерьера.

6 устаревших вещей в интерьере, от которых стоит избавиться в 2026 году

Как пишет The Spruce, дизайнеры советуют убрать эти элементы, если хотите современный и уютный дом:

Искусственные растения имеют неестественный вид. Лучше выбрать живые, даже самые простые в уходе.

имеют неестественный вид. Лучше выбрать живые, даже самые простые в уходе. Лампочки Эдисона дают резкий свет и уже вышли из моды.

дают резкий свет и уже вышли из моды. Одинаковая мебель комплектом делает интерьер холодным и "как в магазине". Лучше миксовать стили.

делает интерьер холодным и "как в магазине". Лучше миксовать стили. Надписи на стенах (типа "Home", "Relax") кажутся банальными.

(типа "Home", "Relax") кажутся банальными. Объемные изголовья с пуговицами больше не кажутся современными, сейчас в тренде простые формы.

больше не кажутся современными, сейчас в тренде простые формы. Галерейные стены из многих рамок создают визуальный беспорядок. Лучше одна выразительная картина.

Эксперты советуют использовать меньше искусственного и одинакового, отдавая предпочтение простоте, естественности и индивидуальности.

