Цей тренд в інтер'єрі втратив популярність у 2026 році через надмірне використання. Про це пише Express.
Який поширений тренд в інтер'єрі краще уникнути цієї весни?
Тим, хто планує оновити житло цієї весни, фахівці радять оминати нейтральні відтінки, такі як бежевий, блакитний, білий і сірий. Епоха "міленіал-сірого" вже позаду – тепер у центрі уваги більш насичені та затишні кольори: глибокий зелений, бордовий, яскравий синій, теракотовий.
Відмовтеся від нейтральних відтінків цієї весни / Фото Pinterest
Тренд на повне занурення в один колір (так зване colour drenching) також відходить.
Тренд colour drenching втрачає популярність / Фото Pinterest
Його замінюють більш багатошарові підходи – наприклад, colour capping, коли стіни, стеля чи оздоблення фарбуються у поєднувані або контрастні відтінки.
Щоб зробити кімнату більш виразною цієї весни, варто також звернути увагу на ще один тренд, що повертається – акцентні стіни. Це може бути контрастний колір або шпалери з візерунком.
Акцентні стіни повертаються, але вже в більш продуманому й витонченому вигляді. Сьогодні йдеться не про сліпе наслідування моди 2000-х, а про створення ефекту. Яскраві шпалери – це простий спосіб додати індивідуальності без фарбування всієї кімнати, а правильно підібраний принт може стати центральним елементом інтер'єру.
6 застарілих речей в інтер'єрі, від яких варто позбутися у 2026 році
Як пише The Spruce, дизайнери радять прибрати ці елементи, якщо хочете сучасний і затишний дім:
- Штучні рослини мають неприродний вигляд. Краще обрати живі, навіть найпростіші у догляді.
- Лампочки Едісона дають різке світло і вже вийшли з моди.
- Однакові меблі комплектом роблять інтер'єр холодним і "як у магазині". Краще міксувати стилі.
- Написи на стінах (типу "Home", "Relax") видаються банальними.
- Об'ємні узголів'я з ґудзиками більше не видаються сучасними, зараз у тренді прості форми.
- Галерейні стіни з багатьох рамок створюють візуальний безлад. Краще одна виразна картина.
Експерти радять використовувати менше штучного й однакового, надаючи перевагу простоті, природності та індивідуальності.
Яку стелю обрати у 2026 році?
У 2026 році стелі стали важливою частиною інтер'єру.
Популярними є матові, сатинові, фактурні стелі з дерев'яними елементами, 3D-дизайном, дзеркальними та металевими елементами, що візуально розширюють простір.