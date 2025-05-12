Подвесной или напольный: какой унитаз лучше выбрать

Планируя ванную комнату, следует продумать и то, какой устанавливать унитаз. В современных интерьерах чаще встречается подвесной унитаз, однако действительно ли он практичен?

Какой унитаз лучше выбрать – сообщает 24 Канал со ссылкой на видео @memfis.ua в TikTok.

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Какой унитаз выбрать

В современных ванных комнатах можно увидеть как подвесной, так и напольный унитаз. Каждый из них имеет свои преимущества.

Так, подвесной унитаз:

имеет более современный вид;

занимает меньше места;

практичнее в уборке.

Некоторые считают, что подвесная система не сможет выдержать веса человека, однако это не так. Подвесные унитазы могут выдержать вес до 400 килограммов.

Если подвесная система сломается, то ее можно отремонтировать через кнопку и не придется разбирать всю инсталляцию. К тому же, если установить всю систему правильно, то унитаз может прослужить не менее 10 лет.

Преимущества подвесного унитаза: смотрите видео

Что касается напольных унитазов, то они:

легки в установке;

имеют более низкую стоимость;

надежные;

проще в ремонте.

Поэтому, выбирая подвесной или напольный унитаз, следует учитывать собственный бюджет и предпочтения.

К слову, ранее в сети рассказали, как часто нужно мыть и чистить унитаз.