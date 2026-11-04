Садоводы допускают большую ошибку осенью: какие листья категорически не стоит убирать из сада

Осенью садоводы часто спешат убрать всю опавшую листву, однако делать этого не стоит. Часть листьев лучше оставить под деревьями и на клумбах, а остальные могут стать источником болезней или нанести вред газону.

Как пишет румынское издание Antena 3 CNN, правильный подход к осенней уборке поможет подготовить сад к зиме.

Почему не стоит убирать всю опавшую листву?

Опавшая листва создает естественный защитный слой, который сохраняет влагу, смягчает перепады температур и постепенно обогащает почву органическими веществами. Кроме того, под ней могут зимовать полезные насекомые. Однако важно, чтобы листья не образовывали слишком плотный слой.

Какую листву можно оставить в саду на зиму?

Для мульчирования и компостирования подходит здоровая листва многих деревьев:

Береза – тонкие листья быстро перегнивают, поэтому подходят для клумб и компоста.

Липа – относительно легко разлагается, ее листья можно оставлять под декоративными кустарниками.

Бук – перегнивает медленнее, но хорошо подходит для приготовления листового компоста.

Клен и явор – большие листья желательно измельчить, чтобы они не слеживались.

Тополь – подходит для компостирования, особенно в смеси с другими органическими материалами.

Для мульчирования можно использовать рыхлый слой листьев толщиной примерно 7–10 сантиметров, не засыпая им основания стеблей и стволов.



Какую листву можно оставить в саду на зиму / Фото Unsplash

Какую листву лучше убрать осенью?

Не все листья стоит оставлять до весны. Особое внимание следует обратить на три случая:

Зараженные листья. Если деревья страдали от болезней, растительные остатки могут содержать возбудителей инфекций. Способ утилизации зависит от конкретного заболевания.

Если деревья страдали от болезней, растительные остатки могут содержать возбудителей инфекций. Способ утилизации зависит от конкретного заболевания. Листья на газоне. Толстый слой перекрывает траве доступ к свету и может привести к выпреванию.

Толстый слой перекрывает траве доступ к свету и может привести к выпреванию. Большие кучи мокрой листвы. Они слеживаются, задерживают влагу и ухудшают циркуляцию воздуха.

Что делать с собранной листвой?

Здоровую листву можно измельчить и добавить в компост или сложить отдельно для получения листового перегноя. Большие листья лучше предварительно измельчить – так они быстрее разложатся.

Главное правило – не убирать сад до последнего листочка. Достаточно очистить газон, убрать зараженные остатки и оставить здоровую листву там, где она не будет мешать растениям.