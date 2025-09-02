Кафельные печки до сих пор остались во многих частных домах и даже квартирах, а некоторые владельцы жилья специально возвращают их в свои дома. И часто все эти люди встречаются с одной проблемой – потребностью обновить кафель на печке.

Какую плитку для облицовки печки выбирать и что о ней следует знать, 24 Канал спросил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

К теме Удачная альтернатива или модный тренд: когда стоит выбирать печь для отопления дома

Какие изразцы выбрать для печки?

Юрий Мартыняк говорит, что сегодня печка – это не просто функциональный элемент, а еще и часть дизайна комнаты, поэтому выбор кафеля становится особым вопросом.

Как правило, люди берут те изразцы, что и были на печи, и просто перекладывают ее. Это наиболее аутентичный и экономный вариант,

– объясняет мастер.

Он отмечает, что многие из таких изразцов на самом деле имеют большую ценность и могут немало стоить, поэтому стоит присматриваться к маркировкам на плитке и относиться к ней с осторожностью.

Дизайн плитки бывает разнообразным / Фото Юрий Мартыняк

В некоторых домах остались еще оригинальные изразцы из австрийских производств, которым может быть около 100 лет. И их цена может составлять от 50000 гривен за печку. Не все люди это знают и иногда такие изразцы оказываются на свалке, хотя на самом деле старина сегодня ценится, поэтому стоит внимательно присматриваться к отделке своей печи перед тем, как ее перекладывать,

– советует Юрий Мартыняк.

Однако, по словам специалиста, если старые изразцы совсем не нравятся или особой ценности не представляют, сегодня также возрождается искусство изготовления изразцов для печей, поэтому можно найти и новые варианты.

Как старые, так и новые изразцы бывают разными – с узорами, в различных цветах, с поливами. Дизайн можно выбрать на любой вкус,

– добавляет мужчина.

Что касается технических характеристик, то он замечает, что плитка обычно имеет размеры 22х22 сантиметра и толщину до 2 сантиметров. Это стандартные размеры, но они могут отличаться в зависимости от печки, поэтому здесь стоит консультироваться с мастерами.

Что еще стоит знать о восстановлении печного отопления?

Инвестиция в восстановление печного отопления может казаться большим вложением.

Однако на самом деле она может оказаться вполне удачным решением, ведь при правильном уходе печь может работать 20 – 30 лет.

Тем более, что восстановить старую печку дома стоит в среднем 10000 – 15000 гривен, что не является в таком случае неокупаемым.