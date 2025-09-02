Кахельні пічки досі залишилися у багатьох приватних будинках та навіть квартирах, а деякі власники житла спеціально повертають їх до своїх осель. І часто всі ці люди зустрічаються з однією проблемою – потребою оновити кахель на пічці.

Яку плитку для облицювання пічки обирати та що про неї слід знати, 24 Канал запитав у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Які кахлі обрати для пічки?

Юрій Мартиняк каже, що сьогодні пічка – це не просто функціональний елемент, а ще й частина дизайну кімнати, тож вибір кахлів стає особливим питанням.

Як правило, люди беруть ті кахлі, що й були на печі, та просто перекладають її. Це найбільш автентичний та економний варіант,

– пояснює майстер.

Він наголошує, що багато з таких кахлів насправді мають неабияку цінність та можуть чимало коштувати, тож варто придивлятися до маркувань на плитці та ставитися до неї з обережністю.

Дизайн плитки буває різноманітним / Фото Юрій Мартиняк

У деяких будинках лишилися ще оригінальні кахлі з австрійських виробництв, яким може бути близько 100 років. І їхня ціна може становити від 50000 гривень за пічку. Не всі люди це знають й іноді такі кахлі опиняються на смітнику, хоча насправді старовина сьогодні цінується, тож варто уважно придивлятися до оздоблення своєї печі перед тим, як її перекладати,

– радить Юрій Мартиняк.

Однак, за словами фахівця, якщо старі кахлі зовсім не подобаються чи особливої цінності не становлять, сьогодні також відроджується мистецтво виготовлення кахлів для печей, тож можна знайти й нові варіанти.

Як старі, так і нові кахлі бувають різними – з візерунками, у різноманітних кольорах, з поливами. Дизайн можна обрати на будь-який смак,

– додає чоловік.

Що ж до технічних характеристик, то він зауважує, що плитка зазвичай має розміри 22х22 сантиметри та товщину до 2 сантиметрів. Це стандарті розміри, але вони можуть відрізняти залежно від пічки, тож тут варто консультуватися з майстрами.

Що ще варто знати про відновлення пічного опалення?

Інвестиція у відновлення пічного опалення може здаватися великим вкладенням.

Однак насправді вона може виявитися цілком вдалим рішенням, адже за правильного догляду пічка може працювати 20 – 30 років.

Тим більше, що відновити стару пічку вдома коштує в середньому 10000 – 15000 гривень, що не є у такому випадку неокупним.