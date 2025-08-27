Скільки коштує повернути до життя піч для опалення вдома, 24 Канал запитав у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

До теми Вдала альтернатива чи модний тренд: коли варто обирати пічку для опалення будинку

Скільки коштує відновити пічку для опалення?

Як пояснює Юрій Мартиняк, у середньому робота з перекладання пічки або будівництво нової обійдеться у 10000 – 15000 гривень.

Усе залежить від складності та відстані до об'єкта. Також варто враховувати, що бувають різні матеріали. У середньому один кахель може коштувати приблизно від 200 гривень мінімум, а на пічку йде близько 100 таких елементів. Крім цього, потрібна глина, вогнетривка цегла,

– каже майстер.

Він додає, що витратитися доведеться ще й на дверцята, які можуть бути скляними, аби дивитися на вогонь, чи більш старовинними, що теж може вплинути на остаточну вартість пічки.

Дизайн пічки також впливатиме на вартість / Фото Юрій Мартиняк

Іноді люди також прагнуть додати різні модернізації. До прикладу, облаштувати підігрів води. Це теж впливає на ціну, але, чесно кажучи, не завжди є виправданим вкладенням,

– акцентує Юрій Мартиняк.

За його слова, найкраще залишати пічку лише для опалення, адже різні інновації зменшують її коефіцієнт корисної дії.

Водночас майстер наголошує, що інвестиції в пічку хоч і можуть спершу здаватися значними, насправді цілком окупні, адже вона може слугувати 20 – 30 років без особливих додаткових вкладень.

До слова, сумніви щодо відновлення пічки вдома можна сміливо відкладати, адже є достатньо причин обрати грубу для опалення.