4 устаревшие тренда в оформлении спальни, которые вскоре окончательно исчезнут

Представления об идеальном интерьере спальни меняются из года в год. Если ещё десять лет назад были популярны гламурная мебель, пышное постельное бельё и контрастные цветовые решения, то сейчас в тренде более простые, тёплые и уютные интерьеры.

Сегодня дизайнеры оформляют спальни в мягких природных оттенках, используют лаконичное постельное белье из натуральных тканей и отдают предпочтение ручной работе и натуральным материалам. Эксперты назвали 4 тренда, которые уже утратили актуальность. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

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Какие тренды в интерьере спальни окончательно выходят из моды?

Зеркальная мебель

Зеркальные комоды и прикроватные тумбы были настоящим хитом в 2010-х годах. Однако сегодня для более современного вида специалисты советуют выбирать мебель со вставками из состаренного зеркала, латуни, бронзы или с мягким штукатурным покрытием.

Такие материалы придают интерьеру глубину и сдержанную роскошь вместо показного блеска.

Вместо зеркальных тумб дизайнеры рекомендуют деревянные или расписанные вручную модели / Фото Pinterest

Даже недорогую мебель из натурального дерева можно покрасить или тонировать, чтобы она соответствовала современной эстетике.

Серые цветовые схемы

Серый цвет постепенно исчезает не только из спален, но и из других комнат дома.

Тренд на холодные серые оттенки официально завершился. На смену ему приходят тёплые нейтральные цвета: тауп, песочные оттенки, грибной, кремово-белый.

Серые интерьеры часто кажутся холодными и плоскими / Фото Pinterest

Избыток декоративных подушек

Времена, когда кровать украшали большим количеством декоративных подушек, уходят в прошлое. Раньше такое оформление считалось признаком завершенного интерьера, а теперь выглядит неестественно.

Также утратили актуальность резные и каретные изголовья кровати. Сегодня дизайнеры отдают предпочтение простоте: меньше декоративных деталей, чистые линии и мебель, выглядящая непринужденно.

Этот подход хорошо сочетается с популярностью качественного постельного белья – льняных простыней и одеял ручной работы.

Резные изголовья теряют актуальность / Фото Pinterest

Полностью белая постель

Полностью белая постель, которая когда-то ассоциировалась с роскошными отелями, также теряет популярность. Такой интерьер может казаться слишком строгим. Люди все чаще выбирают более насыщенные оттенки и деликатные принты. Дизайнеры советуют сочетать постельное белье с узором и обои в похожей цветовой гамме, чтобы создать многослойный, но гармоничный интерьер.

Полностью белая спальня – устаревший тренд / Фото Pinterest

Ранее мы писали о том, что тренды 1970-х в декоре спален возвращаются . Дизайнеры рассказали, что в моде снова яркие принты, тёплые цвета и фактурный текстиль. Стоит обратить внимание на постельное белье с цветочными или полосатыми узорами, акцентные изголовья кроватей, декоративные подушки с бахромой, тумбочки с ящиками и выразительные обои.