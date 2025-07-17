Только увеличивают счета: 7 электроприборов, которые нужно выключать из розетки перед отпуском

Перед отпуском в доме надо сделать немало дел. Одно из них – выключить электроприборы из розетки, которыми не будут пользоваться, ведь в режиме ожидания они только будут увеличивать счета.

Какие приборы нужно обязательно выключить из розетки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Какую технику нужно выключать из розетки?

Перед отпуском обязательно следует выключить из розетки некоторые приборы, ведь в режиме ожидания они только увеличивать счета за электроэнергию. Основатель Cookology Эндрю Райт назвал полный список техники, которую обязательно следует выключать. В то же время, он также перечислил технику, которую обязательно следует оставлять включенной.

Так, обязательно следует выключать из розетки чайник, аэрогриль и тостер. По словам Райта, эта техника даже выключенная может потреблять электроэнергию. Кроме того, если их выключать из розетки, то это устраняет любой риск пожара, который может вызвать неисправность техники.

Также Эндрю Райт советует выключать из розетки электрические варочные поверхности и духовки. Хотя они полностью безопасны, но это будет дополнительной мерой предосторожности, чтобы не вспыхнул пожар, пока владельцы дома будут в отпуске.

Кроме того, перед отпуском лучше выключать из розетки посудомойку и стиральную машину. Эндрю Райт также советует оставлять дверцу стиралки и посудомойки открытыми, чтобы избежать застойных запахов или появления плесени.

Какую технику никогда не следует выключать из розетки?

В то же время существует техника, которую никогда не следует выключать на период отпуска. Так, говорится о холодильниках и морозильных камерах.

Даже если ваш холодильник или морозильная камера пустые перед отпуском, все равно хорошей идеей будет оставить их подключенным к сети,

– отметил Эндрю Райт.

К тому же эксперт советует оставлять включенным Wi-Fi-роутер. Дело в том, что если в доме установлены системы безопасности, то они напрямую зависят от интернета, поэтому отключать роутер из розетки не всегда лучшая идея.

Ранее эксперты назвали лучшую технику для кухни, чем микроволновая печь. По словам специалистов, этот прибор гораздо энергоэффективнее.