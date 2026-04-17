Этот "устаревший" элемент кухни снова в тренде: вы удивитесь

Дизайнеры все чаще возвращают в современные интерьеры кухонные кладовые –и на это есть веские причины. Кухонная кладовая, которая до недавнего времени ассоциировалась с большими домами и старыми планировками, снова оказалась в центре внимания.

Как сообщает Real Simple, в 2026 году этот элемент становится одним из ключевых трендов в дизайне кухни.

Современная кухня давно выполняет больше функций, чем просто приготовление пищи. Это и пространство для общения, и зона отдыха, а иногда даже рабочее место. В то же время популярный минимализм и открытые полки часто приводят к беспорядку.

Именно здесь кладовая помогает найти баланс между эстетикой и практичностью – она позволяет скрыть лишние вещи, не загромождая интерьер.

Как современная кладовая выглядит в интерьере?

Сегодня кладовая – это уже не просто шкаф для запасов. Она может быть в виде встроенной системы, ниши или даже отдельной небольшой комнаты с продуманным хранением. Открытые полки, контейнеры и органайзеры создают четкую структуру, благодаря которой все необходимое всегда под рукой.

Одно из главных преимуществ такого решения – быстрый доступ к продуктам и кухонным принадлежностям. Вместо десятков шкафов достаточно открыть дверцу кладовой, чтобы сразу увидеть все содержимое. Это экономит время, упрощает уборку и делает ежедневные процессы более комфортными.

Кроме того, кладовая идеально подходит для хранения запасов, которые все чаще покупают заранее. Она позволяет хранить продукты незаметно, сохраняя кухню опрятной. Особенно это актуально для семей, которые планируют покупки на несколько дней или недель вперед.



Как отмечает House Beautiful, современные кладовые также расширяют функциональность кухни. Их используют как:

кофейные станции,

зоны для завтраков,

места для размещения мелкой техники.

В результате рабочие поверхности остаются свободными, а кухня выглядит более аккуратно и продуманно. Таким образом, возвращение кладовки – это не просто дань моде, а ответ на потребность в удобном и организованном пространстве. В 2026 году этот элемент снова доказывает: практичность может быть не менее важной, чем эстетика.

Какие ошибки разрушают интерьер маленькой кухни?

Дизайнеры отмечают, что есть несколько ключевых ошибок, которые способны сделать маленькую кухню еще меньше. Среди них:

использование громоздких вытяжек,

недостаточное освещение,

игнорирование сложной мебели,

выбор открытых полок вместо закрытых шкафов.

Эксперты советуют избегать перегрузки декоративными элементами и отдавать предпочтение минимализму и продуманной организации для повышения комфорта и удобства.