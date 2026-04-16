В домах с несколькими этажами, где вход расположен возле лестницы, пространство под ними можно эффективно использовать для хранения обуви. Об этом пишет House Digest.

Где можно хранить обувь дома?

Его обустраивают по-разному: устанавливают выдвижные ящики, делают скрытые шкафчики или создают подъемные ступеньки, которые открывают доступ к внутреннему отсеку.

Чаще всего в качестве "крышки" используют одну – две нижние ступеньки – их поднимают, и под ними открывается небольшое, но удобное место для хранения.

Як можна зберігати взуття: дивіться відео

Такое решение помогает убрать обувь из прихожей, освободить пространство и избежать громоздких полок. Оно подходит даже для лестниц, которые с обеих сторон окружены стенами, где невозможно установить обычные дверцы или ящики.

В то же время реализация этого решения требует опыта: важно правильно рассчитать размеры, выровнять ступеньки, обеспечить прочность конструкции и соблюсти строительные нормы. Без этого лестница может стать опасной.

Есть и недостаток: пользоваться таким хранилищем не слишком удобно и быстро, ведь каждый раз нужно поднимать ступеньку и закрывать ее обратно. Поэтому его лучше использовать для сезонной обуви, а ежедневную оставлять в легком доступе.

Лучшие способы хранения обуви

Поддерживать порядок в прихожей можно без лишних усилий. Если обувь накапливается и создает беспорядок, стоит изменить подход к хранению – много простых и удобных решений. Об этом пишет Southern Living.

Пластиковые контейнеры пластиковые контейнеры

Складывайте сезонную обувь в прозрачные коробки с крышками – так она не запылится, и всегда будет видно, что внутри.

Полочки как в магазине

Разместите полки в углу комнаты и разложите обувь по цвету или типу.

Скамейка с местом для обуви

Переносную скамейку можно поставить где угодно – в коридоре, возле гаража или даже в шкафу.

Скамья с отсеками

Под сиденьем сделайте разделение – так каждый будет иметь место для своей обуви, и ее будет легко достать.

Комод вместо полки

Храните обувь в обычном комоде – это поможет скрыть беспорядок.

Полки из деревянных планок

Стильный вариант – открытые полки, где обувь как декор.

Выдвижные ящики

Позволяют хранить больше пар и удобно организовать пространство для каждого.

Корзина или ящик

Простой способ – складывать обувь в коробку или корзину у входа.

Шкаф для обуви

Идеальный вариант, если не хочется, чтобы обувь была на виду – все спрятано, но под рукой.

Удобное хранение обуви может быть и практичным, и красивым – достаточно выбрать вариант, который подходит именно для вашего пространства.

