Кофейная гуща для рассады это полезно, но есть нюанс, о котором все забывают

Кофейная гуща это популярный органический материал в садоводстве. Ее используют для компоста, мульчирования или даже для продления жизни срезанных цветов. Она содержит небольшие количества азота, фосфора и калия, которые полезны для растений.

Но для рассады свежую гущу применять нельзя. Причин несколько есть несколько, пишет House Digest.

Смотрите также Почему все больше людей отказываются от газонов: что посадить вместо них в 2026 году

Почему кофейная гуща для рассады – это не "ок"?

Аллелопатические вещества. Свежая гуща содержит кофеин, танины и фенолы, которые естественно подавляют рост других растений, действуя как гербицид. Они могут замедлить прорастание семян, развитие корней и листьев, а также фотосинтез и репродукцию растений. Эти вещества растения вырабатывают для защиты от вредителей и конкурентов, но в саду это вредит вашим сеянцам.

Потеря доступности питательных веществ. Свежая гуща еще не разложилась, и микроорганизмы, которые ее расщепляют, временно "используют" доступный азот из почвы для своей работы. Как следствие – рассада получает меньше азота, из-за чего растения растут медленнее и становятся слабыми.

Механические проблемы. Кофейная гуща может слипаться и уплотняться, образуя барьер для воды, воздуха и удобрений. Корни молодых растений не получает необходимых ресурсов, а почва пересыхает и становится менее пригодной для роста.

Кислотность. Многие растения, особенно нежные сеянцы или средиземноморские травы (розмарин, лаванда, тимьян), плохо реагируют на высокую кислотность свежей кофейной гущи. Она может "сжечь" корни и остановить рост.

Кофейная гуща може допомогти рослинам краще рости, але тільки при правильному використанні

Как правильно использовать кофейную гущу?

Лучше всего – компостировать ее перед внесением в почву. Перегнившую гущу можно добавлять в почву под рассаду, и она будет медленно отдавать питательные вещества, улучшать структуру почвы и безопасно обогащать ее азотом.

Для мульчирования взрослых растений или добавления в компост свежую гущу можно использовать без ущерба, но не рядом с нежными сеянцами.

Итак, свежая кофейная гуща не подходит для рассады, потому что может подавлять ее рост и повреждать корни. Перегнившую или компостированную гущу можно использовать как органическое удобрение и улучшитель почвы.

5 комнатных растений, которые любят кофейную гущу

Кофейная гуща может стать питательной добавкой для растений: она содержит азот, подкисляет почву для растений, любящих кислую почву, и улучшает ее структуру для лучшего дренажа. Регулярное использование гущи помогает листьям расти гуще, а цветам становиться ярче. Yahoo называет 5 растений, которым кофейная гуща действительно помогает:

Африканские фиалки

Любят слабокислую почву Гуща медленно отдает азот, поддерживая компактные листья и яркие цветы.

Черника в контейнере

Любит кислую почву и много азота. Гуща имитирует лесную подстилку, улучшает корни и урожай.

Азалии

Гуща содержит фосфор и калий, способствует образованию бутонов. Органическая добавка поддерживает микробов почвы, делая кусты более пышными.

Цикламен

Подкисленная почва помогает корням усваивать микроэлементы. Гуща улучшает структуру почвы, предотвращая застой воды.

Плющ

Гуща питает азотом для длинных вьющихся побегов. Кислотность и кофеин действуют как природные противогрибковые средства.

Как в США сажают картофель без перекопки?