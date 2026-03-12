Все большую популярность приобретает тренд "меньше газона". Он предусматривает уменьшение площадей газона или полный отказ от него. Об этом пишет Real Simple.

Смотрите также 5 растений, которые непременно надо обрезать в марте, чтобы они хорошо цвели

Почему люди отказываются от газонов?

Люди отказываются от газона из-за большого количества работы, в которой тот нуждается. Это и полив, и кошение, и подкормка.

Тюрф, искусственная трава, был одним из первых заменителей традиционного газона. Он частично ощущался как настоящая трава, но требовал гораздо меньше ухода и воды.

Однако популярность тюрфа очень быстро упала. Поскольку он очень нагревается на солнце, выцветает и все равно требует очистки и замены в поврежденных местах.

Что заменяет газон во дворах в 2026 году?

Владельцы домов ищут более практичные и естественные альтернативы травяным покровам.

Одной из них является полное или частичное "восстановление дикой природы", когда двор постепенно возвращают в естественное состояние. Для этого траву удаляют или разбивают, а на ее месте высаживают местные растения, полевые цветы и другие элементы среды для животных. Такой метод можно применить как на небольшой части двора, так и превратить весь газон в луг. Этот тренд особенно популярен среди молодых поколений, которые стремятся к более гармоничному и естественному образу жизни, а для некоторых это также способ по-своему протестовать против традиционных газонов.

Еще одним вариантом является использование природного камня. Его применяют как декоративный элемент или, в засушливых регионах, покрывают им большую часть газона.

Каменные патио служат долго и со временем становятся только привлекательнее на вид, а гравийные дорожки помогают обеспечить дренаж.

Комбинированные клумбы с каменными бордюрами добавляют цвета и декоративности, не требуя при этом столько ухода, как традиционный газон.

Популярными становятся также низкорослые почвопокровные растения, которые быстро разрастаются и образуют плотное покрытие. Такие растения создают удобные для хождения участки, добавляют текстуры, сезонного цвета и ценности для местной экосистемы.

К ним относятся ползучий тимьян, местная осока, лесная земляника, ползучий флокс и низкорослые местные фиалки. Они подавляют сорняки, уменьшают потребность в кошении и делают двор более разнообразным и естественным.

Вместо газонов выберите низкорослые почвопокровные растения / Фото Pinterest

Как сделать газон более экологичным?

Газоны часто критикуют за чрезмерное использование воды и потребность в регулярном уходе. Впрочем, газон можно сделать более "экологичным". Главные принципы – меньше химии, меньше кошения и больше природы. Об этом пишет The Guardian.

Прежде всего, стоит уменьшить площадь газона или оставить часть травы высокой. Длинная трава создает убежище для насекомых, птиц и мелких животных, а также поддерживает биоразнообразие благодаря цветам и семенам. Можно посеять дикий цветочный газон или проложить только дорожку через высокие заросли – это красиво и одновременно полезно для природы.

Кошение должно быть более редким. Частые скашивания истощают почву и повышают потребность в воде. Длинный травяной покров лучше сохраняет влагу и обеспечивает тень для корней.

Полив сокращайте, особенно во время засухи. Газон может немного подсохнуть – после дождей он восстановится. Дополнительно можно собирать дождевую воду в бочки для экстренных случаев.

Замените бензиновую газонокосилку на электрическую, желательно аккумуляторную – это снижает вредное воздействие на воздух и окружающую среду.

Удобрение можно сделать самостоятельно. Вместо химии используйте органические средства: настои крапивы, комфреи или остатки травы после кошения, которые перегнивают и обогащают почву.

Наконец, избегайте гербицидов. Небольшие сорняки стоит удалять вручную специальными ножами или гребнями для прополки. Если растительность разрослась сильно – или примите ее как часть экосистемы, или улучшайте почву и пересевайте траву заново.

Таким образом, даже обычный газон может стать полезным для природы, экономным и красивым.

Чем заменить бетонное крыльцо?