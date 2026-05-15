Как пишет Homes & Gardens, одним из главных фаворитов последних лет стала фотиния Фразера.

Какое растение способно заменить туи?

Фотиния Фразера – это вечнозеленый куст, который сочетает быстрый рост, густую крону и яркий внешний вид. Особую популярность этот кустарник получил в Европе, где его часто используют для создания плотных живых изгородей возле домов, террас и садов.

Главная особенность фотинии – ее яркие листья. Молодые побеги имеют насыщенный красно-бордовый цвет, который со временем меняется на темно-зеленый. Благодаря этому куст выглядит декоративно практически на протяжении всего года. Весной фотиния также покрывается мелкими белыми соцветиями с легким ароматом, которые привлекают пчел и бабочек. Куст быстро растет и хорошо загущается, поэтому прекрасно подходит для создания:

плотной зеленой изгороди;

естественной защиты от ветра;

уюта во дворе;

защиты от посторонних взглядов.

Саженцы обычно высаживают на расстоянии 60 – 80 сантиметров друг от друга, чтобы впоследствии сформировать густую "зеленую стену".

Какие условия любит фотиния?

Лучше всего фотиния растет на солнечных или полузатененных участках с легкой и хорошо дренированной почвой. Специалисты отмечают, что при благоприятных условиях куст может добавлять до 30 сантиметров в высоту за сезон. Уход за растением считается довольно простым. Для хорошего роста достаточно:

регулярного полива в первый год после посадки;

сезонной подкормки;

обрезки дважды в год для формирования густой кроны.

Именно регулярная стрижка помогает фотинии оставаться компактной и максимально плотной.



Фотиния имеет яркие листья / Фото Unsplash

Какие еще растения могут заменить туи?

Издание The Spruce пишет, что кроме фотинии, садоводы все чаще обращают внимание и на другие декоративные растения для живых изгородей.

Лавровишня

Этот вечнозеленый куст быстро растет и формирует густую темно-зеленую изгородь. Лавровишня хорошо переносит обрезку и подходит для больших участков.

Самшит

Классический вариант для невысоких декоративных изгородей. Самшит легко формировать, однако растет он медленнее туи или фотинии.

Падуб

Падуб отличается блестящими листьями и декоративными ягодами. Он хорошо смотрится зимой и создает очень плотную ограду.

Можжевельник

Некоторые сорта можжевельника также используют вместо туй. Они менее прихотливы и имеют интересную форму кроны.

Почему садоводы отказываются от туй?

Эксперты объясняют, что часть владельцев участков устала от однотипных зеленых изгородей из туй. Кроме того, последние годы эти растения часто страдают от засухи, грибковых болезней и вредителей. Именно поэтому все популярнее становятся более декоративные, устойчивые и разнообразные растения, которые позволяют создать не только защиту для участка, но и настоящий элемент ландшафтного дизайна.

