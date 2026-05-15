Як пише Homes & Gardens, одним із головних фаворитів останніх років стала фотинія Фразера.

Дивіться також Травень вирішує все: які овочі треба терміново висадити на городі

Яка рослина здатна замінити туї?

Фотинія Фразера – це вічнозелений кущ, який поєднує швидкий ріст, густу крону та яскравий зовнішній вигляд. Особливу популярність цей кущ здобув у Європі, де його часто використовують для створення щільних живоплотів біля будинків, терас і садів.

Головна особливість фотинії – її яскраве листя. Молоді пагони мають насичений червоно-бордовий колір, який з часом змінюється на темно-зелений. Завдяки цьому кущ виглядає декоративно практично протягом усього року. Навесні фотинія також вкривається дрібними білими суцвіттями з легким ароматом, які приваблюють бджіл та метеликів. Кущ швидко росте та добре загущується, тому чудово підходить для створення:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

щільної зеленої огорожі;

природного захисту від вітру;

затишку на подвір'ї;

захисту від сторонніх поглядів.

Саджанці зазвичай висаджують на відстані 60 – 80 сантиметрів один від одного, щоб згодом сформувати густу "зелену стіну".

Які умови любить фотинія?

Найкраще фотинія росте на сонячних або напівзатінених ділянках із легким та добре дренованим ґрунтом. Фахівці зазначають, що за сприятливих умов кущ може додавати до 30 сантиметрів у висоту за сезон. Догляд за рослиною вважається доволі простим. Для гарного росту достатньо:

регулярного поливу у перший рік після посадки;

сезонного підживлення;

обрізки двічі на рік для формування густої крони.

Саме регулярна стрижка допомагає фотинії залишатися компактною та максимально щільною.



Фотинія має яскраве листя / Фото Unsplash

Які ще рослини можуть замінити туї?

Видання The Spruce пише, що окрім фотинії, садівники дедалі частіше звертають увагу й на інші декоративні рослини для живих огорож.

Лавровишня

Цей вічнозелений кущ швидко росте та формує густу темно-зелену огорожу. Лавровишня добре переносить обрізку та підходить для великих ділянок.

Самшит

Класичний варіант для невисоких декоративних огорож. Самшит легко формувати, однак росте він повільніше за туї чи фотинію.

Падуб

Падуб вирізняється блискучим листям і декоративними ягодами. Він добре виглядає взимку та створює дуже щільну огорожу.

Ялівець

Деякі сорти ялівцю також використовують замість туй. Вони менш вибагливі та мають цікаву форму крони.

Чому садівники відмовляються від туй?

Експерти пояснюють, що частина власників ділянок втомилася від однотипних зелених огорож із туй. Крім того, останніми роками ці рослини часто страждають від посухи, грибкових хвороб та шкідників. Саме тому дедалі популярнішими стають більш декоративні, стійкі та різноманітні рослини, які дозволяють створити не лише захист для ділянки, а й справжній елемент ландшафтного дизайну.

Раніше ми писали про чагарники, які краще не садити в саду. Мовиться про бересклет палаючий, шипшину та буддлею, які можуть бути інвазивними та витісняти місцеві види рослин.