У TikTok користувачка поділилася рецептом домашнього засобу проти щурів. Для нього потрібні лише часник, кайєнський перець та оцет.

Чому ця натуральна суміш допомагає у боротьбі з щурами?

Усі три інгредієнти змішують із водою у пляшці з розпилювачем. В одну чашку води додають три ложки оцета, зубчик часника і 2 ложки перцю.

Після чого отриманою сумішшю обробляють місця, де можуть з'являтися гризуни: біля смітників, сараїв, парканів, грядок та можливих входів до будинку.

Часник містить сірчані сполуки, зокрема аліцин, які мають дуже сильний запах. Через чутливий нюх щури погано переносять такі аромати та намагаються уникати їх. Щоб посилити ефект, можна не лише використовувати спрей, а й розкладати розчавлені зубчики часнику біля входів у будинок чи нір. Однак запах поступово зникає, тому часник потрібно регулярно замінювати.

Кайєнський перець містить капсаїцин – речовину, яка подразнює слизову оболонку. Через це щурам стає неприємно перебувати в оброблених місцях. Перець можна додавати у спрей, посипати ним ділянки біля можливих входів, обробляти рослини чи кути будівель. Після дощу засіб потрібно наносити повторно.

Оцет також працює завдяки різкому кислому запаху. Його часто використовують для обробки смітників, сараїв, підвалів та інших місць, де можуть з'являтися гризуни. Втім, оцет діє лише тимчасово, тому обприскування потрібно регулярно повторювати.

Щури можуть переносити хантавірус / Фото Pexels

4 способи позбутися щурів природним шляхом

Натуральні засоби можуть добре допомагати для профілактики або при невеликій кількості гризунів. Але якщо щурів уже багато, одного спрею може бути недостатньо. Про це пише Total Pest Control.

Приберіть їжу

Щури приходять туди, де є доступна їжа:

щільно закривайте сміття в пакетах і контейнерах;

не залишайте корм для тварин у мисках;

прибирайте насіння з годівниць для птахів;

регулярно збирайте падалицю (фрукти, горіхи).

Закрийте всі щілини

Щури пролазять навіть у дуже маленькі отвори:

огляньте стіни, підлогу, труби та вентиляцію;

закрийте дірки металевою сіткою, піною або герметиком;

перевірте горище на щілини зі світлом;

закрийте вентиляційні отвори дрібною сіткою.

Підтримуйте чистоту

Чим менше хаосу – тим менше шансів у щурів:

не захаращуйте подвір'я і приміщення;

регулярно прибирайте крихти та залишки їжі;

витирайте поверхні на кухні;

зберігайте продукти в герметичних контейнерах.

Комплексний підхід допоможе значно ефективніше захистити подвір'я від щурів.

Як вигнати мурах з саду?

Експертка з дому та саду Моллі Міллер радить прості і безпечні засоби боротьби з мурахами. Зокрема, звичайне мило.

Його можна натерти й розсипати на грядках або просто провести шматком мила по місцях, де з'являються комахи.

Сильний запах мила дезорієнтує шкідників та відлякує їх. Також проти мурах допомагають різкі запахи – оцет, м'ята, цитрусові та кориця.

Корицю радять розсипати навколо доріжок або розводити у воді й обприскувати проблемні місця.