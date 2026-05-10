В TikTok пользовательница поделилась рецептом домашнего средства против крыс. Для него нужны только чеснок, кайенский перец и уксус.

Почему эта натуральная смесь помогает в борьбе с крысами?

Все три ингредиента смешивают с водой в бутылке с распылителем. В одну чашку воды добавляют три ложки оцета, зубчик чеснока и 2 ложки перца.

После чего полученной смесью обрабатывают места, где могут появляться грызуны: возле мусорников, сараев, заборов, грядок и возможных входов в дом.

Чеснок содержит серные соединения, в частности аллицин, которые имеют очень сильный запах. Из-за чувствительного обоняния крысы плохо переносят такие ароматы и стараются избегать их. Чтобы усилить эффект, можно не только использовать спрей, но и раскладывать раздавленные зубчики чеснока у входов в дом или нор. Однако запах постепенно исчезает, поэтому чеснок нужно регулярно заменять.

Кайенский перец содержит капсаицин – вещество, которое раздражает слизистую оболочку. Из-за этого крысам становится неприятно находиться в обработанных местах. Перец можно добавлять в спрей, посыпать им участки возле возможных входов, обрабатывать растения или углы зданий. После дождя средство нужно наносить повторно.

Уксус также работает благодаря резкому кислому запаху. Его часто используют для обработки свалок, сараев, подвалов и других мест, где могут появляться грызуны. Впрочем, уксус действует лишь временно, поэтому опрыскивание нужно регулярно повторять.

Крысы могут переносить хантавирус / Фото Pexels

4 способа избавиться от крыс естественным путем

Натуральные средства могут хорошо помогать для профилактики или при небольшом количестве грызунов. Но если крыс уже много, одного спрея может быть недостаточно. Об этом пишет Total Pest Control.

Уберите еду

Крысы приходят туда, где есть доступная еда:

плотно закрывайте мусор в пакетах и контейнерах;

не оставляйте корм для животных в мисках;

убирайте семена из кормушек для птиц;

регулярно собирайте падалицу (фрукты, орехи).

Закройте все щели

Крысы пролезают даже в очень маленькие отверстия:

осмотрите стены, пол, трубы и вентиляцию трубы и вентиляцию;

закройте дыры металлической сеткой, пеной или герметиком;

проверьте чердак на щели со светом;

закройте вентиляционные отверстия мелкой сеткой.

Поддерживайте чистоту

Чем меньше хаоса – тем меньше шансов у крыс:

не захламляйте двор и помещения;

регулярно убирайте крошки и остатки пищи;

вытирайте поверхности на кухне;

храните продукты в герметичных контейнерах.

Комплексный подход поможет значительно эффективнее защитить двор от крыс.

Как выгнать муравьев из сада?

Эксперт по дому и саду Молли Миллер советует простые и безопасные средства борьбы с муравьями. В частности, обычное мыло.

Его можно натереть и рассыпать на грядках или просто провести куском мыла по местам, где появляются насекомые.

Сильный запах мыла дезориентирует вредителей и отпугивает их. Также против муравьев помогают резкие запахи – уксус, мята, цитрусовые и корица.

Корицу советуют рассыпать вокруг дорожек или разводить в воде и опрыскивать проблемные места.