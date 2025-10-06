Главный враг ваших труб: как почистить раковину, которую забила кофейная гуща
- Кофейная гуща не растворяется в воде и может накапливаться в трубах, вызывая засорение, особенно в сочетании с жиром или мыльными остатками.
- Для очистки труб от гущи можно попробовать залить кипяченую воду, использовать соду с уксусом, или механически прочистить вантузом или тросом, но в случае сложности следует обратиться к сантехнику.
Кофейная гуща – привычное остаточное вещество на кухне. Но если ее смывать просто в сток, это может привести к засорам. Что делать, когда трубы уже забиты?
Почему кофейная гуща – это проблема?
Кофейная гуща не растворяется в воде, наоборот – имеет свойство слипаться и накапливаться в трубах. Со временем это может привести к полному забиванию, особенно в сочетании с жиром или мыльными остатками. В большом количестве эти остатки способны повредить сантехнике.
Как прочистить трубу, если гуща уже попала в сток?
- Горячая вода
Если засор еще легкий, можно осторожно залить в сток большой объем кипяченой воды. Она поможет размягчить и протолкнуть мелкие частицы гущи.
- Сода + уксус
Насыпьте примерно по пол чашки соды и пол чашки белого уксуса в трубу, подождите 15 – 30 минут, затем промойте горячей водой. Такой реактив помогает размягчить осадки.
- Механическая чистка – вантуз или сантехнический трос
Если вода стоит и ничего не помогает – используйте вантуз или сантехнический трос. Часто проблему можно решить механически.
Если все домашние методы не сработали – стоит позвонить сантехнику. Засор может быть глубже в трубе, где простые средства уже не действуют.
Как предотвратить это?
Как пишет The spruce, предотвращение – лучшая защита. Не смывайте кофейную гущу в сток – выбрасывайте ее в компост или в мусорное ведро.
Что еще категорически нельзя бросать в кухонную раковину?
- Эксперты предупреждают, что нельзя сливать в раковину яичную скорлупу, рис, макароны, овощные обрезки, мука, косточки фруктов, волосы, ногти, влажные салфетки, лекарства и химикаты, поскольку они вызывают засорение и повреждение труб.
- Между тем кофейная гуща стала причиной 15% вызовов сантехников в кафе Европы в 2024 году, а 20% засоров в Европе вызваны овощными обрезками.