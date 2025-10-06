Головний ворог ваших труб: як почистити раковину, яку забила кавова гуща
- Кавова гуща не розчиняється у воді і може накопичуватись у трубах, спричиняючи засмічення, особливо у поєднанні з жиром чи мильними залишками.
- Для очищення труб від гущі можна спробувати залити кип'ячену воду, використати соду з оцтом, або механічно прочистити вантузом чи тросом, але в разі складності слід звернутися до сантехніка.
Кавова гуща – звична залишкова речовина на кухні. Але якщо її змивати просто у стік, це може призвести до засмічень. Що робити, коли труби вже забиті?
Перевірені поради від сантехніків і побутових експертів зібрало видання Better Homes and Gardens, передає 24 Канал.
Чому кавова гуща – це проблема?
Кавова гуща не розчиняється у воді, навпаки – має властивість злипатися і накопичуватися в трубах. З часом це може призвести до повного забиття, особливо у поєднанні з жиром чи мильними залишками. У великій кількості ці залишки здатні зашкодити сантехніці.
Як прочистити трубу, якщо гуща вже потрапила у стік?
- Гаряча вода
Якщо засмічення ще легке, можна обережно залити в стік великий об'єм кип'яченої води. Вона допоможе розм'якшити і проштовхнути дрібні частинки гущі.
- Сода + оцет
Насипте приблизно по пів чашки соди та пів чашки білого оцту у трубу, почекайте 15 – 30 хвилин, потім промийте гарячою водою. Такий реактив допомагає розм'якшити осади.
Чим можна промити кавову гущу, яка забила труби на кухні / Фото Africa Images
- Механічне чищення – вантуз або сантехнічний трос
Якщо вода стоїть і нічого не допомагає – використовуйте вантуз або сантехнічний трос. Часто проблему можна вирішити механічно.
Якщо всі домашні методи не спрацювали – варто зателефонувати сантехніку. Засмічення може бути глибше у трубі, де прості засоби вже не діють.
Як запобігти цьому?
Як пише The spruce, запобігання – найкращий захист. Не змивайте кавову гущу в стік – викидайте її в компост або у відро для сміття.
Що ще категорично не можна кидати в кухонну раковину?
- Експерти попереджають, що не можна зливати в раковину яєчну шкаралупу, рис, макарони, овочеві обрізки, борошно, кісточки фруктів, волосся, нігті, вологі серветки, ліки та хімікати, оскільки вони спричиняють засмічення та пошкодження труб.
- Тим часом кавова гуща стала причиною 15% викликів сантехніків у кав'ярнях Європи у 2024 році, а 20% засмічень у Європі спричинені овочевими обрізками.