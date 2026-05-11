Попрощайтесь с традиционными цветочными горшками: какой интересной альтернативой их заменить

Ассортимент горшков для растений в садовых магазинах часто кажется однообразным или слишком дорогим. Поэтому многие ищут более доступные и креативные решения для домашних растений.

Одним из таких вариантов могут стать обычные бытовые вещи, которые легко превратить в оригинальные кашпо, в частности даже старая кофеварка. Об этом рассказывают House Digest и Our Upcycled Life.

Чем заменить традиционные цветочные горшки?

Конструкция кофеварки очень удобна для растений. В ней есть несколько отделений, куда можно насыпать почву и высадить растения. Например, стеклянная колба подходит для укоренения растений, потому что видны корни. А отсек для кофе можно использовать для ампельных растений, например потос. Такой подход позволяет сэкономить деньги, ведь одна кофеварка может заменить несколько магазинных горшков.

Особенно удобно, если использовать уже имеющийся прибор или найти его дешево в секонд-хенде. Потом его можно поставить на стол, кухонный остров или в коридор как декор.

На каждой кухне можно найти замену традиционным цветочным горшкам / Скриншот из видео

Как превратить кофеварку в кашпо?

Если планируете использовать верхний отсек, снимите крышку для удобства. Также стоит обрезать электрический шнур.

Внутрь положите фильтр для кофе или дренажный материал, чтобы удерживать почву и обеспечить отток воды. Затем засыпьте землю и посадите растение. Под саму кофеварку лучше поставить поднос, чтобы собрать лишнюю воду.

Стеклянную колбу также можно использовать как мини-террариум. Для этого на дно кладут дренаж (гравий или песок), затем грунт и высаживают небольшие влаголюбивые растения, например папоротник, фиттонию или селагинеллу.

Итак, использование кофеварки как горшка для цветов не только позволяет сэкономить, но создать необычный домашний декор.

Кофеварка может превратиться в стильный горшок / Скриншот из видео

7 повседневных вещей, которые можно превратить в горшки для растений

Неожиданно сложным в городском садоводстве может оказаться выбор контейнеров: их много, они разные по форме и материалам.

Есть два подхода – сначала выбрать горшок или сначала растение. Но важно, чтобы растениям было достаточно места для корней, поэтому лучше брать немного большие емкости. Чтобы сэкономить, вместо магазинных кашпо можно использовать обычные вещи из дома или быта. Вот несколько простых идей:

Банки из-под кофе или оливкового масла

Металлические банки хорошо подходят для выращивания салата. В дне нужно сделать отверстия для дренажа и сажать по одному растению в каждую банку.

Желоба (водосточные трубы)

Длинные и узкие, они идеально подходят для зелени. Их можно закрепить на балконе или заборе, обязательно сделав дренажные отверстия.

Пластиковые ящики

Как и деревянные, их нужно выстелить материалом или заполнить волокном. Хорошо подходят для овощей и зелени.

Деревянные ящики из-под вина

Неглубокие ящики удобны для салата или микрозелени. Чтобы служили дольше, их стоит обработать маслом.

Мешки (из-под почвы, кофе или корма)

Растения можно сажать прямо в мешки с землей. Это недорогой вариант, но они быстрее изнашиваются и нуждаются в контроле полива.

Мешковина и тканевые мешки

Такие мешки выглядят более эстетично и подходят для временных посадок. Особенно удобны для картофеля и мобильного садоводства.

Итак, обычные вещи из дома легко превратить в горшки для растений, если немного проявить креативность.

Как повторно использовать разбитые цветочные горшки?

Разбитые цветочные горшки не обязательно сразу выбрасывать – их можно использовать повторно.

Куски терракотовых, керамических или пластиковых горшков подходят для декора сада: ими можно украсить стену или забор, создать садовую композицию на клумбе или даже сделать дорожку.

Также обломки можно использовать как подписи для растений – достаточно написать название и вставить кусок в землю возле посадки.