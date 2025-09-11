Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, терракотовые, керамические и пластиковые горшки, что были повреждены, можно использовать повторно различными способами. Как подарить им вторую жизнь, рассказываем далее.

Что можно сделать из разбитых садовых горшков?

Добавьте немного характера стене в саду или забору

Если во дворе есть садовая стена или обычный цементный забор, их можно украсить, используя кусочки терракотовых и керамических горшков. Все, что нужно сделать, – это приклеить их к поверхности стены с помощью цементного раствора.

Создайте садовую композицию

Старые разбитые горшки можно превратить в волшебную композицию в саду, потратив немного времени и усилий. Используйте кусочки сломанных горшков, чтобы сформировать различные уровни и фигуры на клумбе, и добавьте туда растения, которые дополнят композицию.

Сделайте терракотовую дорожку

Если горшков собралось много, их можно использовать как материал для дорожки. Со временем, когда по обломкам будут ходить, они будут разбиваться на более мелкие куски, образуя равномерное покрытие.

Используйте обломки для маркировки растений

Использование треснувших обломков терракоты как этикеток для растений – замечательный и простой способ не растеряться в собственных насаждениях. Просто выберите кусок, достаточно большой, чтобы написать на нем название растения, а затем вставьте его в землю поблизости.

Что делать со старыми, но целыми горшками?

Иногда горшки и контейнеры для растений остаются целыми, но теряют свою привлекательность по разным причинам. В этом случае их также не стоит сразу выбрасывать.

Если дома накопилось много пластиковых контейнеров для рассады, их можно превратить в стильный декор. Для этого существуют различные способы, однако декупаж – техника оформления поверхностей бумажными элементами, – является одной из самых интересных.