Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, теракотові, керамічні та пластикові горщики, що були пошкоджені, можна використати повторно різними способами. Як подарувати їм друге життя, розповідаємо далі.

Що можна зробити із розбитих садових горщиків?

Додайте трохи характеру стіні у саду чи паркану

Якщо у дворі є садова стіна чи звичайний цементний паркан, їх можна прикрасити, використовуючи шматочки теракотових та керамічних горщиків. Усе, що потрібно зробити, – це приклеїти їх до поверхні стіни за допомогою цементного розчину.

Створіть садову композицію

Старі розбиті горщики можна перетворити на чарівну композицію у саду, витративши трохи часу та зусиль. Використовуйте шматочки зламаних горщиків, щоб сформувати різноманітні рівні та фігури на клумбі, та додайте туди рослини, які доповнять композицію.

Зробіть теракотову доріжку

Якщо горщиків назбиралось багато, їх можна використати як матеріал для доріжки. З часом, коли по уламках ходитимуть, вони розбиватимуться на дрібніші шматки, утворюючи рівномірне покриття.

Використовуйте уламки для маркування рослин

Використання тріснутих уламків теракоти як етикеток для рослин – чудовий і простий спосіб не розгубитися у власних насадженнях. Просто виберіть шматок, достатньо великий, щоб написати на ньому назву рослини, а потім вставте його в землю поблизу.

Що робити зі старими, але цілими горщиками?

Іноді горщики та контейнери для рослин залишаються цілими, але втрачають свою привабливість з різних причин. У цьому випадку їх також не варто одразу викидати.

Якщо вдома накопичилося багато пластикових контейнерів для розсади, їх можна перетворити на стильний декор. Для цього існують різні способи, однак декупаж – техніка оформлення поверхонь паперовими елементами, – є однією з найбільш цікавих.